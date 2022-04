: Filmy w sam raz na wiosnę – TOP 5 tytułów!

Paleta emocji na wiosnę

Żeby czekanie na pierwsze kwitnące kwiaty nie było nudne, zapraszamy Cię w podróż po filmach, które rozbawią do łez, skłonią do chwili zadumy albo przeniosą w czasie. Kultowe produkcje i znakomici aktorzy to doskonałe połączenie, które świetnie umili wiosenne dni.

„Julie i Julia” (2009), reż. Nora Ephron

To opowieść o kucharce Julii Child, która stworzyła jedną z największych książek kucharskich w Stanach Zjednoczonych. Jej historię przybliża młoda sekretarka Julia, która postanawia przygotować wszystkie dania z książki swojej idolki. Kobieta tworzy bloga, na którym dzień po dniu opisuje swoje zadania z ciekawymi i nieprzewidywalnymi potrawami. „Julie i Julia” to niezwykle ciepła opowieść o dwóch światach, między którymi pomost stworzyła jedna książka kucharska. Wejdź w wiosenny klimat z pocieszną opowieścią o dwóch Juliach.

„Kształt wody” (2017), reż. Guillermo del Toro

Wiosną wszystkie stworzenia budzą się do życia, także te z zupełnie innej rzeczywistości. Gdy z dna morza zostaje wyłowiona obdarzona mocami tajemnicza istota, agent Strickland natychmiast umieszcza ją w rządowym laboratorium i wraz z zespołem próbuje rozgryźć, jak można ją wykorzystać. „Ludzką” stronę przybysza zdaje się dostrzegać tylko niema sprzątaczka Elisa. Co wyniknie z tej niecodziennej przyjaźni? Surrealistyczne obrazy stworzone przez del Toro i scenarzystkę Vanessę Taylor sprawią, że poczujesz delikatne i trudne do zidentyfikowania emocje. Znajdź w tej historii coś dla siebie!

„Bonnie i Clyde” (1967), reż. Arthur Penn

Trochę klasyki na wiosenny wieczór nie zaszkodzi! Przedstawiamy jedną z bardziej znanych w filmowym światku przestępczych par. Bonnie poznaje Clyde’a, gdy ten wychodzi z więzienia i niemal od razu próbuje ukraść samochód matki kobiety. Oboje nie tylko dość szybko zostają kochankami, ale i zaczynają planować wspólne zbrodnie i napady. Gangsterskiemu duetowi dość długo udaje się umykać władzom, jednak pewnego dnia wpadają w zasadzkę, która skutecznie kończy ich przestępczą karierę. Już dziś zaplanuj superseans i poznaj historię opartą na faktach!

„Millerowie” (2013), reż. Rawson Marshall Thurber

Prześmieszna komedia z wyśmienitą śmietanką aktorską. Wyrusz w pełną niespodzianek podróż razem z nieszablonową rodziną Millerów. Gdy wyniku niefortunnego zdarzenia diler Dave traci cały towar, musi odpracować stratę. Od szefa dostaje dość ryzykowne zadanie przewiezienia przez granicę znacznej ilości marihuany. Aby temu sprostać postanawia wykorzystać kamper i fikcyjną rodzinę. Czy Dave, Rose, Kenny i Casey będą udawać wystarczająco dobrze, aby plan się powiódł?

„Nacho Libre” (2006), reż. Jared Hess

Są tacy aktorzy, których albo kochamy, albo nienawidzimy. Jednym z nich jest właśnie Jack Black, który w filmie „Nacho Libre” wciela się w postać klasztornego kucharza – Ignacio. Za dnia kucharz przygotowuje posiłki nie tylko dla mieszkańców klasztoru, ale także dokarmia sieroty z ulicy. W nocy Ignacio zmienia się w Nacho i bierze udział w walkach zapaśniczych z najlepszymi zawodnikami Meksyku. A wszystko po to, aby wygrać pieniądze na pomoc potrzebującym i zdobyć serce pewnej kobiety. Przygotuj się na niekontrolowane wybuchy śmiechu, które wywoła u Ciebie przezabawna kreacja Jacka Blacka.

Rozpocznij wiosnę w swoim stylu!

Nieśmiałe kroki wiosny pewnie przyniosą nam upragnione kwitnące kwiaty i ciepło. Zanim to jednak nastąpi, warto jeszcze na chwilę przysiąść przed telewizorem i obejrzeć kilka bardzo dobrych produkcji. Wszystkie przez nas zaproponowane filmy znajdziesz na HBO Max. Platforma jest dostępna w ramach pakietu Dla Kinomaniaka od Netii.