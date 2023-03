Firany z markizety – to musisz wiedzieć

Czym jest markizeta?

Zastanawiasz się, czym właściwie jest markizeta? Otóż to jedna ze szczególnie dekoracyjnych tkanin. Nadaje ona pomieszczeniom klasy i wdzięku. Firany z markizety wyróżniają się przede wszystkim delikatną siateczką z dokładnie plecionych różnej wielkości oczek. Mogą one być także ozdobione subtelnymi haftami czy aplikacjami, które nadadzą im szczególnego wyglądu.

Firany z markizety – największe zalety

Chcesz wiedzieć, jakie są najważniejsze zalety firan z markizety? Otóż przede wszystkim są one niezwykle łatwe w konserwacji. Co ważne, nie trzeba ich prasować, więc po praniu można od razu powiesić je na karniszu. Nie musisz obawiać się, że będziesz mieć pogniecione firany, ponieważ prostują się one samoistnie pod swoim ciężarem. W związku z tym jest to idealna propozycja dla wielbicieli eleganckich, a zarazem praktycznych rozwiązań.

Musisz także wiedzieć, że markizety są niezwykle uniwersalne. Doskonale sprawdzają się nie tylko we wnętrzach o klasycznej aranżacji, ale także do pomieszczeń urządzonych w stylu vintage, glamour, czy art deco. Wyróżnia je przede wszystkim prostota i lekkość, dzięki czemu nie przytłaczają wnętrza.

Co jeszcze warto wiedzieć o firanach z markizety?

Warto wiedzieć, że firany z markizety można połączyć z różnymi zasłonami, nawet takimi o nietuzinkowej fakturze lub wzorze. Dzięki temu masz szansę stworzyć naprawdę niebanalną i nowoczesną aranżację.

Istotne jest również to, że tego typu firany charakteryzują się różną przepuszczalnością światła. Zależy ona od gęstości splotu tkaniny, więc przed zakupem zastanów się, jakie są Twoje oczekiwania. Mniejsze oczka sprawią, że do pomieszczenia będzie wpadać więcej promieni słonecznych, a wnętrze będzie pięknie oświetlone. Tego typu firany niestety nie osłonią Cię przed nadmiernym światłem i nie zagwarantują prywatności. Alternatywą są markizety z gęstszym splotem, które są bardzo trwałe i przepuszczają znacznie mniej światła. Dzięki nim unikniesz także wzroku sąsiadów.

Jak widać, firany z markizety to niebanalne, eleganckie, a zarazem praktyczne rozwiązanie. Jeśli zdecydujesz się na ich zakup, z pewnością nie pożałujesz swojej decyzji.