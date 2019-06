Fit catering – na czym polega dieta pudełkowa? Sprawdzamy!

Fit catering – podstawowe zasady funkcjonowania

Na samym początku warto wyjaśnić na jakiej zasadzie działa fit catering. Mianowicie wszystko zaczyna się od przejrzenia oferty firmy i wybrania odpowiedniej dla siebie diety. O tym jak to zrobić napiszemy poniżej. W następnym kroku wybiera się czas trwania umowy. Kolejno wpisać należy adres i godzinę dostaw. No i można przyjąć, że to już koniec. Następnie należy już tylko odbierać paczki i spożywać dostarczone posiłki w odpowiednich odstępach czasu. One powinny wynosić ok 3-4 godziny. Należy zaznaczyć, że dania są kompletne, co oznacza, że nie trzeba już osobno dokupować żadnych składników. Taki posiłek wystarczy wyłącznie podgrzać.

Dieta pudełkowa – jak dobrać dietę do potrzeb?

W doborze diety pudełkowej tkwi cały sekret tego rozwiązania. Mianowicie jeśli decyzja zostanie podjęta zbyt pochopnie lub bez konsultacji, czy pomiarów ciała to może się okazać, że nie przyniesie pożądanych rezultatów. Właśnie dlatego należy postępować etapami. W pierwszym z nich należy zapoznać się z ofertą wybranej firmy. Sprawdzić powinno się jakimi rodzajami diet dysponuje. Najczęściej są to opcje: normalna – dla osób bez konkretnych wymagań, wegetariańska, wegańska, a także taka której podstawą są ryby. Niekiedy fit catering oferuje wybór liczby posiłków. W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że zalecana liczba dań to pięć. Gdy ktoś decyduje się na dietę pudełkową zapewniającą mniejszą ilość porcji to powinien je uzupełnić we własnym zakresie. W kolejnej części formularza zamówienia określić zazwyczaj należy kaloryczność posiłków. Ta kwestia powinna zostać szczególnie przemyślana, ponieważ warunkuje utrzymanie odpowiednich proporcji ciała. Jak więc wybrać odpowiednią wartość? Sposobów jest kilka. Pierwszym będzie skorzystanie z popularnych i ogólnodostępnych narzędzi takich jak kalkulator BMI oraz kalkulator BMR. Ten pierwszy określi, czy aktualna waga klienta jest prawidłowa. Natomiast drugi wskaże jakie jest jego zapotrzebowanie na kalorie. Wariantem alternatywnym jest skorzystanie z usług dietetyka. Rozmowę z taką osobą bardzo często firmy cateringowe mają w swojej ofercie. Ona zapewne również skorzysta ze wspomnianych powyżej kalkulatorów. Może również za pomocą specjalnego sprzętu zbadać jaki jest udział tkanki tłuszczowej w masie ciała. Zapyta również o rodzaj i częstotliwość uprawianej aktywności fizycznej. To bardzo ważne kwestie, ponieważ wybór posiłków o wyższej kaloryczności musi być związany z intensywnym treningiem fizycznym.

Jedzenie pudełkowe – jakie ma zalety?

Skoro wiemy już na czym polega dieta pudełkowa, a także jak dobrać ją do własnych potrzeb to należy określić, czy warto. Okazuje się, że jest to rozwiązanie, które bardzo wpływa na oszczędność czasu. Dieta pudełkowa zamówiona np. przez stronę https://bedietcatering.pl/wroclaw/ zapewnia 100% dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Dzięki temu nie ma potrzeby robienia dodatkowych zakupów spożywczych, przygotowywania zróżnicowanego menu, a także samego gotowania. W związku z tym zyskuje się wiele czasu np. na aktywność fizyczną, która jest doskonałym uzupełnieniem zdrowej diety. Niewątpliwą zaleta jedzenia pudełkowego jest także fakt, że otrzymuje się posiłki stworzone ze zdrowych, świeżych, smacznych, a na dodatek odpowiednio zbilansowanych składników. Co więcej, za ich przygotowanie odpowiadają prawdziwi kucharze. Dieta pudełkowa potrafi również wytworzyć pozytywne nawyki, które odpowiadają zasadą zdrowego odżywiania.