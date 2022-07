Folia kiszonkarska. Jak wybrać najlepszą?

Folia kiszonkarska – zastosowanie

Sianokiszonki można formować w bele lub w pryzmy. W pryzmach oprócz trawy przechowuje się także innego rodzaju rośliny np. kukurydzę. Pryzmę należy starannie zabezpieczyć folią kiszonkarską, która ochroni zawartość przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i innymi szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Folia kiszonkarska musi także utrzymywać wewnątrz odpowiednią temperaturę, dzięki czemu procesy fermentacyjne będą zachodzić w optymalnych warunkach. Folia przyda się nie tylko do przygotowywania pryzm, ale też do zabezpieczania kopców z bulwami roślin, do wykładania silosów, a także wyściełania osadników i gnojników.

Folia kiszonkarska gruba

Ważnym czynnikiem decydującym o wytrzymałości folii jest jej grubość. Folia musi być bowiem odporna na przedarcia wywołane silnym naciągiem, ale też na przekłucia powodowane przez ostre i grube łodygi czy korzenie roślin. Zazwyczaj do wyboru są trzy warianty folii grubości: 120, 125 i 140 mikronów. Tego rodzaju folie są wytrzymałe i każda z nich będzie dobrym wyborem, choć oprócz grubości ważna jest także technika wykonania i ilość warstw folii.

Folia kiszonkarska 8x33

Dobra folia kiszonkarska o wymiarach 8x33 powinna mieć przynajmniej 110 mikronów grubości. Warto wybierać warianty trójwarstwowe. Upewnij się w jakiej technologii została wyprodukowana folia. Dobrym wyborem będzie produkcja z granulatów w systemie COEX3. Tego rodzaju folie odznaczają się dużą elastycznością i wytrzymałością, dzięki czemu nie kruszeją i nie pękają nawet na silnym mrozie. Trzeba też upewnić czy folia zawiera stabilizator UV.

Folia kiszonkarska czarna

W sklepach dostępne są folie kiszonkarskie w różnych kolorach. Dzięki temu możesz oznaczyć nimi różne rodzaje pasz. Jednak kolor ma znaczenie nie tylko ze względu na funkcjonalność. Barwa ma także wpływ na proces fermentacji. Jasne kolory lepiej odbijają promienie słoneczne, a czarne – chłoną ciepło. Zaleca się więc, by do pierwszych pokosów używać folii białej, do kolejnych – w innych jasnych barwach np. zielonej, a folię czarną stosować dopiero przy ostatnim pokosie. Dostępne są też folie dwustronne biało-czarne.

Folia kiszonkarska 8m

W każdym gospodarstwie jest nieco inne zapotrzebowanie na folię. Możesz kupić gotowe rolki, ale dobrym rozwiązaniem jest też zakup folii ciętej. W tym sklepie: https://lewmik.pl/kategoria/folie-kiszonkarskie do wyboru są folie cięte na wymiar o szerokości: 6m, 8m, 10m i 12m. Każda z nich produkowana jest w technologii trójwarstwowej, zawiera stabilizator UV, ma 140 mikronów grubości i zapewnia skuteczną ochronę przez 12 miesięcy. Rolnicy wybierają chętnie zwłaszcza wariant ośmiometrowy, który w większości przypadków okaże się wystarczający. Przy zakupie folii ciętej na metry nie ma problemu z jej przechowywaniem. Kupujesz dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Folia kiszonkarska – gdzie kupić?

Folię kiszonkarską możesz zamówić przez Internet w sklepach rolniczych. To wygodne rozwiązanie. Wybierasz wariant, który Ci odpowiada, a towar trafia prosto do Twojego gospodarstwa. Nigdzie nie jeździsz, nie marnujesz czasu ani benzyny, robisz zakupy szybko i wygodnie. Ponadto w Internecie masz zazwyczaj do wyboru więcej rodzajów folii i więcej wymiarów niż w sklepach stacjonarnych, więc łatwiej znaleźć produkt dopasowany do Twoich potrzeb. Nie kupuj jednak rzeczy na pierwszej lepszej stronie. Jeżeli wybierzesz złej jakości folię, stracisz wiele paszy, czyli także pieniędzy. Zamawiaj akcesoria w sprawdzonych sklepach rolniczych, które długo działają na rynku i mają dużo pozytywnych opinii klientów.

Jakość folii kiszonkarskiej ma zasadniczy wpływ na jakość samej kiszonki. Jeżeli nie stworzysz optymalnych warunków do fermentacji, pasza będzie miała mało składników odżywczych i szybko się zepsuje. Zainwestuj więc w najlepszej jakości folie, które dobrze spełnią swoją funkcję. W tym przypadku zdecydowanie nie warto sugerować się wyłącznie najniższą ceną.