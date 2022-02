Fotografia produktowa – poradnik

Ujęcia w fotografii produktowej

Odpowiedni kadr ma bardzo duże znaczenie, aby atrakcyjnie przedstawić nasz produkt na zdjęciach. Najczęściej spotykane kadry to ujęcie centralnie na wprost, lekko z góry i z boku oraz różnego rodzaju zbliżenia. Nie zapominajmy jednak, że warto wykonać fotografie produktowe pokazujące nasz przedmiot jak najdokładniej. Dlatego jako dodatkowe zdjęcia produktowe mogą nam posłużyć ujęcia dla każdego boku, z góry a nawet z tyłu produktu. Bardzo często przy wykonywaniu zdjęć produktowych odzieży pomija się tył ubrania. Konsument może bardzo łatwo odrzucić taką ofertę, jeśli nie będzie miał pewności jak ubranie wygląda z tyłu.

Jakie tło do fotografii produktowej?

Tło to jedyne co pokażemy poza produktem. Dlatego nie możemy zapomnieć o odpowiednim dobraniem tła do fotografowanego przedmiotu. Część osób nawet nie rozpatruje tego aspektu zdjęć produktowych, gdyż znaczna większość packshotów dostępnych w internecie jest wykonana po prostu na tle białym. Czasami jest to powiązane ze ścisłymi wymogami danej platformy sprzedażowej. Fotografie produktowe wykonane na tle innym niż białe zostaną zwyczajnie odrzucone. Jeśli jednak to my jesteśmy właścicielami sklepu internetowego i chcemy w prosty sposób wyróżnić naszą ofertę warto przemyśleć użycie innego tła. Nie musi to być od razu kolor czerwony. Wiele produktów dobrze wygląda na tle w odcieniach szarości. Takie zdjęcia produktowe są eleganckie, ale jednocześnie stonowane. Możemy również postawić na oryginalność i na przykład każdą grupę produktów sfotografować na innym, dobranym wcześniej tle. Takie fotografie przedmiotów na pewno zostaną zapamiętane na tle naszej konkurencji.

Obróbka graficzna zdjęć produktowych

Pomimo tego, że fotografia produktowa na pierwszy rzut oka wydaje się prostym zdjęciem produktu na białym tle nie oznacza to wcale, że jest to zdjęcie zgrane prosto z aparatu. Sztuką jest, aby obróbka graficzna packshotów była naturalna, ale jednocześnie wyciskała z pliku graficznego wszystko co możliwe, aby pokazać nasz produkt najlepiej jak to tylko możliwe. Aby uzyskać idealnie białe tło, fotograf produktowy po prostu ręcznie obrysowuje a następnie wycina produkt by wkleić go na idealnie wybieloną warstwę. Wtedy mamy pewność, że nie znajdziemy zagubionego paprochu czy niepotrzebnego cienia na naszym tle obok produktu.