Frytkownice beztłuszczowe – innowacyjna technologia nadmuchu gorącego powietrza

Innowacyjna technologia nadmuchu gorącego powietrza pozwala na zdrowe smażenie, gotowanie, prażenie i pieczenie bez dodatku olejów czy tłuszczy. W specjalnym koszyku z powłoką ceramiczną delikatnie przygotujemy frytki, mięso, udka kurczaka, krewetki, warzywa, muffinki i wiele innych potraw. Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania frytkownice beztłuszczowe marki SEVERIN są również wyjątkowo energooszczędne. Dodatkową zaletą tej technologii jest również znaczne ograniczenie nieprzyjemnych zapachów w kuchni.

Korzystaliście już z technologii nadmuchu gorącego powietrza? Jeśli nie, to koniecznie powinniście spróbować! Zamiast pozbywać się z diety ulubionych przekąsek typu fast-food, możecie przygotować swoje „smażone” potrawy w znacznie zdrowszy sposób. Firma Severin wprowadziła na rynek szeroką gamę frytkownic beztłuszczowych o różnych rozmiarach i funkcjach, które doskonale sprawdzą się w każdej kuchni i w każdym gospodarstwie domowym. Przygotowane w nich frytki z ziemniaków lub batatów są dużo zdrowsze niż ich odpowiedniki smażone w głębokim tłuszczu. We frytownicy zrobimy też modne ostatnio chipsy warzywne. To jednak nie koniec możliwości tego urządzenia. Frytkownicę beztłuszczową możemy wykorzystać do przygotowania bardzo różnorodnych dań od mięsa po smaczne i zdrowe ciasta czy muffinki. Od kilku lat rynek frytownic beztłuszczowych systematycznie rośnie w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce. Konsumenci przykładają coraz większą wagę do zdrowej diety, dlatego przekonują się do technologii nadmuchu gorącego powietrza. Renomowana, niemiecka firma SEVERIN jest jednym z liderów w produkcji tego typu urządzeń.

Zdrowe potrawy i łatwe czyszczenie

Frytkownice beztłuszczowe SEVERIN pozwalają uzyskać bardzo różnorodne efekty smażenia, gotowania, podpiekania i pieczenia - zdrowo i z małą ilością lub nawet bez olejów czy tłuszczy. Pokryty żaroodporną powłoką ceramiczną koszyk do przygotowywania potraw jest niezwykle odporny na zarysowania, a nieprzywierająca powierzchnia gwarantuje łatwe usunięcie jedzenia i czyszczenie urządzenia. Dzięki szerokiej gamie tych urządzeń marka SEVERIN jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie dla gospodarstw domowych o różnej wielkości i różnych potrzebach.

Uniwersalna

Frytkownica beztłuszczowa SEVERIN FR 2430 to uniwersalny model, oferujący wiele możliwości w przystępnej cenie. Sześć automatycznych programów i regulacja temperatury w zakresie od 80° C do 200° C i moc 1500 W, zapewniają perfekcyjne efekty przygotowywania frytek, mięsa, udek kurczaka, krewetek, warzyw czy ciast, za jednym naciśnięciem guzika. Frytownica beztłuszczowa SEVERIN FR 2430 wyposażona jest w intuicyjny, dotykowy wyświetlacz LCD, pozwalający na szybką i łatwą obsługę. Dodatkowe zalety urządzenia to zabezpieczenie przed przegrzaniem i funkcja automatycznego wyłączania z sygnałem akustycznym w momencie wyjmowania koszyka.

Model XXL dla dużej rodziny

Frytkownica beztłuszczowa SEVERIN FR 2445 doskonale sprawdzi się w większych gospodarstwach domowych, gdzie istnieje potrzeba przygotowywania większej ilości jedzenia za jednym razem. W koszu o pojemności 5 litrów możemy zrobić do 1,5 kg frytek lub upiec całego dużego kurczaka. Osiem automatycznych programów, moc 2000 W oraz praktyczna funkcja pamięci gwarantują uzyskanie zawsze optymalnych rezultatów. Frytkownica beztłuszczowa FR 2445 wyposażona jest w intuicyjny wyświetlacz LED, funkcję automatycznego wyłączania w momencie wyjmowania kosza i timer do 60 minut z sygnałem akustycznym.

Jeżeli potrzebujemy mniejszego urządzenia o równie zaawansowanych funkcjach, idealnym rozwiązaniem będzie frytownica beztłuszczowa SEVERIN FR 2465 o pojemności 2,6 litra, w której szybko przygotujemy 4-5 porcji frytek. Model ten również oferuje 8 automatycznych programów z indywidualnym ustawianiem temperatury i czasu oraz funkcję pamięci dla wszystkich programów.

Najbardziej kompaktowa

Frytkownica beztłuszczowa SEVERIN FR 2445 zajmuje mniej miejsca niż kartka formatu A4, dlatego z łatwością znajdzie się dla niej miejsce nawet w niewielkiej kuchni. Urządzenie to charakteryzuje smukła konstrukcja i atrakcyjny, nowoczesny design. Produkt ten jest idealny do małych gospodarstw domowych, w których przygotowuje się jednocześnie 2-3 porcje frytek (500-600 g). Mimo niewielkich rozmiarów frytownica beztłuszczowa FR 2445 wyposażona jest w intuicyjny wyświetlacz LED z obsługa dotykowa oraz w funkcje regulacji temperatury i czasu przygotowywania potraw.