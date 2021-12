Fundusze inwestycyjne uratują nasze oszczędności

Październikowe podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej było zaskoczeniem, ale efekty tego ruchu, zdaniem większości ekonomistów, będą niewielkie i inflacji nie zmniejszą, choć może nieco osłabią jej dynamikę. Ale nawet to nie jest pewne, bo w ostatnim czasie gwałtownie rosną ceny surowców energetycznych, w tym gazu i ropy naftowej, a także energii elektrycznej. Kolosalnie rosną także koszty transportu, co jest efektem wzrostu ceny ropy, ale nie tylko. Powodów jest więcej – popandemiczny wzrost popytu spowodował gigantyczne turbulencje w handlu międzynarodowym, a ceny poszybowały do niespotykanych dotąd poziomów. Według ogłoszonego w połowie roku indeksu Drewry World Container, stawka za kontener 40’HC ładunku FCL (cały kontener jest wykorzystywany przez jednego odbiorcę) z Szanghaju do Rotterdamu wzrosła do 10 174 dolarów, co oznacza skok ceny rok do roku aż o 485%. Podobnie jest w wypadku transportu z Szanghaju do włoskiej Genui (wzrost o 406%). Na dodatek brakuje kontenerów – w portach amerykańskich statki nierzadko oczekują na rozładunek dłużej niż trwa ich rejs z Chin – oraz marynarzy. Nie ma wątpliwości, że odbije się to na cenach i w efekcie przyczyni się do wzrostu inflacji.

Rośnie również – i będzie rosła nadal – cena żywności. Według FAO, oenzetowskiej agencji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, tegoroczne ceny żywności są wyższe, mimo że rok 2021 był znacznie bardziej urodzajny od poprzedniego. O ile wskaźnik indeksu globalnego cen żywości w sierpniu 2020 roku niewiele przekroczył 96 punktów, to w tym roku skoczył do 127 punktów. W stosunku do lat 2014-2016 roku cena żywności na globalnych rynkach wzrosła o 30%, a ten wzrost napędzany jest przede wszystkim przez wyższe koszty kupna surowców rolnych, w tym niektórych zbóż, soi i oleju palmowego i, w ostatnim czasie, nawozów. „W dłuższym horyzoncie nie ma co liczyć na spadki cen żywności. Globalne trendy nie doprowadzą do tego, że żywność nam potanieje. Raczej musimy przyzwyczaić się do dzisiejszych poziomów i do ewentualnej tendencji wzrostowej” – twierdzi Grzegorz Kozieja, dyrektor Biura Analiz Sektora Food&Agro, International Food&Agri Hub Grupy BNP Paribas. Koziej zwraca uwagę, że presja inflacyjna zmusi producentów do podniesienia cen. Globalni producenci żywności – między innymi Nestle, Unilever i Coca Cola – zasygnalizowali to już podczas ogłaszania giełdowych wyników za drugi kwartał. Dalszy wzrost cen żywności jest przesądzony.

Inflacja będzie więc rosła, a oprocentowanie lokat bankowych długo jeszcze nie będzie nam tego rekompensowało. Co innego fundusze inwestycyjne. Dobra inwestycja w fundusze inwestycyjne pozwoli nam bowiem na wszystkich tych trendach skorzystać. Nietrudno w Polsce znaleźć na przykład fundusze inwestujące w surowce – w tym w gaz i ropę naftową – lub w koncerny żywnościowe. Jest duża szansa, że właśnie spółki pracujące w tych obszarach będą w najbliższym czasie przedmiotem szczególnego zainteresowania inwestorów, co najprawdopodobniej będzie oznaczało wzrost cen ich akcji, a tym samym wysokie zyski dla funduszy inwestycyjnych i ich klientów.

