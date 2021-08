Funkcjonalne szafy do sypialni - na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Meble w strefie relaksu

Nowoczesne budownictwo to wiele ciekawych rozwiązań do wnętrz. Niestety, urządzając własne mieszkanie, od początku musimy decydować się na wiele kompromisów. Głównym ograniczeniem jest niewielki metraż. Kilkadziesiąt metrów kwadratowych musi nam zapewnić odpowiedni komfort. Nasze priorytety to poręczna kuchnia, wygodna łazienka, rodzinny salon i spokojne miejsce do wypoczynku. Jaką rolę w tych planach odgrywają szafy do sypialni? Strefa relaksu rządzi się swoimi prawami. To tam szukamy odpoczynku, przeżywamy intymne chwile, regenerujemy się po całym dniu pracy. Aranżacja tego pomieszczenia powinna być przemyślana i sprzyjać wyciszeniu.

Mała szafa dla singla

Kupując mebel, określ jego przeznaczenie. Jeśli szukasz szafy, w której będziesz trzymać tylko ubrania, wybierz wysoką szafkę stojącą. To dobre rozwiązanie do małej sypialni. Przyjmuje się, że jedna osoba na komplet ubrań potrzebuje ok. 140 cm, jeśli mebel ma 210 cm wysokości. Szafa Liberty ze sklepu Kler ma dwie półki i wieszak na ubrania. Zaspokoi potrzeby singla lub pary, której bliski jest minimalizm. System tip-on sprawia, że szafa otwiera się poprzez lekkie naciśnięcie. Skorzystasz z niej bez obawy, że obudzisz swojego partnera. Wysoka szafa jest łatwa w aranżacji. Można ją zestawiać z dodatkowymi elementami wyposażenia, jak komoda na bieliznę, lub szafka nocna na poręczne drobiazgi.

Duża szafa na ubrania i akcesoria

Szukasz szafy, która pomieści nie tylko ubrania? Postaw na większy mebel, trzy, cztery, a nawet sześciodrzwiowy. Jeśli szafa dla singla powinna mieć 140 cm szerokości, to para potrzebuje modelu dwa razy większego. W przypadku rodziny licznik podbija się jeszcze bardziej. Szafy Olimpia nadają się do przechowywania garderoby codziennej, ubrań odświętnych, ale też pościeli, zasłon, ręczników. Nowoczesny i elegancki design jest dostępny w stonowanym, szarobeżowym kolorze. W zależności od rozmiaru szafa ma jedne, lub dwoje drzwi lustrzanych. Przestronna i praktyczna jest inwestycją na lata.

Metraż, czyli wolna przestrzeń

Uważasz, że do zakupu szafy najważniejsze jest dobre wymierzenie miejsca, w którym stanie? To tylko część sukcesu. Pamiętaj, że w sypialni najważniejsze jest łóżko. Otwarte drzwi szafy nie mogą utrudniać dojścia do tego mebla. Jeśli standardowy rozmiar szafy utrudni sprawne poruszanie się po pomieszczeniu, pomyśl o szafie na wymiar. To także świetna opcja do sypialni niestandardowej, np. na poddaszu. Uwzględni wszystkie wnęki, skosy na suficie, jak również inne meble, tworzące aranżację. Dokładny wymiar pozwala też na optymalnie zagospodarowanie każdego centymetra niewielkiej sypialni.

Zadbaj o detale zewnętrzne i wewnętrzne

Szafy do sypialni powinny spełniać wszystkie potrzeby kupującego. Kochasz drewno? Szukaj szafy, wykonanej z dębowych desek. Przetrwa wiele lat, a usłojenie nada jej niepowtarzalny charakter. Lubisz ciekawe zestawienia? Drewno dobrze komponuje się ze szkłem. Szafa ze szklanym frontem jest nie tylko intrygująca, ale też bardzo efektowna. W ten sposób naturalną kolorystykę drewna można przełamać dowolnym kolorem, od jasnego aż po antracyt. Lubisz porządek w szafie? Sprawdź, jak wygląda w środku. To, w jaki sposób została zaprojektowana, ma wpływ na sposób użytkowania. Zwróć uwagę na półki, szuflady, wieszaki, drążki na buty. Dzięki nim po otwarciu łatwiej znajdziesz konkretną rzecz.

Funkcjonalne szafy do sypialni można wzbogacić o jeden ważny element — oświetlenie. Podświetlenie ledowe półek i szuflad wewnątrz szafy usprawnia poszukiwania wieczorem lub nocą. Tanie i bezpieczne oświetlenie łatwo się montuje. To doskonała alternatywa dla światła górnego, którego nie trzeba zapalać.