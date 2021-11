Gazetki promocyjne - co możemy w nich znaleźć?

Nie tylko duże sieci

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że gazetki reklamowe wydają duże sieci handlowe, których sklepy działają w niemal każdym, większym mieście. Tymczasem okazuje się, że coraz częściej gazetki promocyjne znajdziemy również w sklepach, które nie działają na tak dużą skalę, a jedynie lokalnie, w wybranych miejscowościach. Dodatkowo gazetki wydają również popularne sklepiki osiedlowe, takie jak na przykład Żabka. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej https://twojspozywczy.pl/gazetki-promocyjne/gazetka-zabka/.

Co znajdziemy w gazetce promocyjnej?

Gazetki promocyjne to najlepsze źródło wiedzy o tym, jakie produkty w danym okresie będzie można kupić po niższej cenie. Znajdziemy w nich całą gamę produktów, które zostały przecenione. Zazwyczaj są one pogrupowane tematycznie, tak aby łatwiej było nam sporządzić listę zakupów. W gazetkach bardzo wielu sklepów znaleźć można również dodatkowe informacje o akcjach promocyjnych, na przykład rabatach udzielanych za dokonanie zakupów powyżej ustalonej kwoty.

Konsumenci mogą być również informowani o nowościach, jakie wprowadzane są do asortymentu danego sklepu. W wielu gazetkach znajdziemy przepisy na różnego rodzaju dania czy ciasta, które przygotować można za pomocą dostępnych w sklepie produktów (często dodatkowo przecenionych). Warto zauważyć, że gazetki promocyjne często mają po minimum kilkanaście stron, dlatego warto przeglądać je na spokojnie, bez zbędnego pośpiechu. Gazetki w wersji online można przeglądać w serwisie Twój Spożywczy, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, szczególnie dla osób zapracowanych.

Czego nie znajdziemy w gazetkach promocyjnych?

Choć gazetki promocyjne zazwyczaj liczą wiele stron, nie znajdziemy w nich informacji o wszystkich przecenionych w danym czasie produktach. Dlaczego? Ponieważ sklepy dodatkowo obniżają ceny tych towarów, które w konkretnym momencie się nie sprzedają, mają krótki termin przydatności do spożycia bądź zalegają na półkach w bardzo niewielkich ilościach. Najwięcej przecenionych produktów znaleźć można w sklepach wieczorami oraz w sobotę, a także przed dłuższymi weekendami. Wszystko dlatego, że chcą one wyprzedać towary, które w trakcie dni wolnych stracą ważność.

W wielu sklepach obowiązuje również promocja na produkty tak zwane posezonowe. Taniej możemy kupić czekoladowe Mikołaje po Świętach Bożego Narodzenia, podpałkę do grilla jesienią bądź zimowy płyn do spryskiwaczy wiosną. Warto mieć na uwadze, że to, jakie dokładnie produkty zostaną w danym czasie przecenione, zależy do asortymentu, jaki pozostał w konkretnym sklepie. Trudno byłoby więc umieścić informację o promocji w gazetce reklamowej, która nie dotyczy jednego, a zdecydowanej większości sklepów w kraju.