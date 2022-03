Gdzie (i jak) najchętniej podróżują Polacy?

Jaki kierunek najczęściej wybierają Polacy?

W 2020 roku łączna liczba wszystkich wyjazdów zagranicznych oscylowała w granicy 6 mln. Większość Polaków zdecydowała się na wczasy w miesiącach letnich (tj. od czerwca do września). Zdecydowanie najpopularniejszymi kierunkami były Niemcy, następnie Wielka Brytania, Chorwacja, Czechy i Włochy[1]. Tuż za top 5 uplasowały się Grecja i Hiszpania, a także Tajlandia, która zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich, egzotycznych destynacji. W te trendy wpisuje się biuro podróży Itaka, które oferuje szereg ofert w najpopularniejszych rejonach świata.

Co ciekawe – gdy pandemia objęła Europę, a wiele krajów zamknęło granice, Polacy zmienili kierunek podróży, decydując się na m.in. Malediwy i Zjednoczone Emiraty Arabskie [1].

Warto nadmienić, że wszystkie te destynacje cieszyły się mniejszym zainteresowaniem, niż w 2019 roku, co oczywiście powiązane było z pandemią COVID-19. Widać, to zwłaszcza na przykładzie Włoch, które przywitały o 75% mniej polskich turystów. Nie oznacza to jednak, że Polacy woleli spędzać wolne dni w domu. Dane z ostatnich miesięcy wskazują, że zdecydowanie najchętniej wybierali kraje, które miały niewielkie obostrzenia – np. Meksyk (wzrost o prawie 60%) czy Dominikana (wzrost o 15%)

Jakie zakwaterowanie cieszy się największą popularnością?

Raport Polskiej Izby Turystyki wskazał, że w ubiegłym roku polski turysta najchętniej korzystał z hoteli

o wysokim standardzie. Szczególnie dużą uwagę zwracano na oferty do krajów egzotycznych, gdzie popularne były hotele 4-gwiazdkowe. Ponadto, co druga osoba podróżująca poza granice kraju decydowała się na wyżywienie all-inclusive, argumentując to wygodą i komfortem. Trend ten potwierdzają liczby, które wskazują, że 27% wszystkich turystów wybierało hotele o najwyższym standardzie (5-gwiazdek), rezygnując tym samym z hoteli mniej komfortowych (obecnie tylko 20% polskich turystów wybiera hotel 3-gwiazdkowy).

Co ciekawe – na popularności zyskują także domki letniskowe i apartamenty (10%), które uchodzą za atrakcyjną alternatywę dla kurortów i hoteli.

Ile wydajemy na wakacje?

Według Ministerstwa Sportu i Turystyki, współcześni turyści wydają na wakacje coraz więcej. Polacy są bowiem skłonni zapłacić odpowiednią cenę, pod warunkiem, że otrzymają profesjonalną obsługę, bezpieczeństwo i komfort podczas całego pobytu. Szacuje się, że co roku wydajemy na urlop (średnio) 14% więcej.

Kwestia wydatków jest niezwykle interesująca, zwłaszcza gdy rozłożymy ponoszone koszty na tzw. czynniki pierwsze. Statystycznie najdroższe są jednodniowe wyjazdy zagraniczne, gdzie zdecydowanie najwięcej wydajemy na produkty związane z samym wyjazdem; transport i wyżywienie w restauracjach lub barach (67%). W przypadku wczasów długoterminowych najwyższa kwota przeznaczana jest na transport, następnie noclegi i wyżywienie.

Na ile dni wyjeżdżają Polacy?

W 2020 roku nasi rodacy przebywali na wakacjach od 5 do 7 dni. 2021 r. pokazał jednak, że zdecydowanie chętniej decydują się na wczasy dłuższe, trwające nawet powyżej 11 dni. Eksperci i statystycy twierdzą, że jest to bardzo wyraźny efekt pandemii, która wywołała trend na tzw. workation – pracę zdalną, podczas wakacji. Popularność pracy poza granicami biura spowodowała, że Polacy mają poczucie większej swobody i elastyczności, dzięki której mogą wykonywać polecania pracodawcy, jednocześnie przebywając w Turcji czy Egipcie.