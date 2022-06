Gdzie kupić dobrej jakości szachy drewniane?

Szachy drewniane - jakie mają elementy?

Zestawy do grania mogą być bardzo różne. Drewniane szachy to klasyka gatunku i właśnie po ten produkt najchętniej sięgają gracze z Polski i całego świata. Profesjonalny zestaw do grania składa się z następujących elementów:

bierki,

szachownica,

zegar.

Profesjonalne bierki muszą być proporcjonalnie zaprojektowane. Średnica ich podstawy nie może mieć więcej niż pięćdziesiąt procent ich wysokości. Producenci dobrych drewnianych szachów biorą pod uwagę standardy turniejowe, które zostały wyznaczone przez Światową Federację Szachów FIDE.

Szachownica, którą można spotkać na turniejach, jest drewniana. Jej rozmiary mogą być różne, ale najpopularniejszy typ pola to taki, którego bok ma pięćdziesiąt pięć milimetrów. Ważny w tym przypadku jest także kontrast pomiędzy dwoma rodzajami pól, czyli polami białymi oraz czarnymi.

Zegar, który jest niezbędny w trakcie gier turniejowych, może być zarówno tradycyjny, jak i elektroniczny. Pamiętaj o tym, że jeśli chcesz zdecydować się na zestawy szachowe, które zdają egzamin nawet u profesjonalistów, musisz wybrać specjalistyczny sklep. Polecamy zaopatrzyć się w szachy drewniane w sklepie filipekwood.pl, który cieszy się renomą zarówno amatorów, jak i osób, które grają na bardzo wysokim poziomie.

Drewniane szachy - które wybrać?

Gdy wiesz już, który sklep szachowy spełnia Twoje oczekiwania, a także jakie elementy są potrzebne do gry królewskiej, zastanów się, jakie produkty będą najlepszym rozwiązaniem. Pomogą Ci odpowiedzi na następujące pytania:

dla kogo mają być przeznaczone szachy drewniane?

ile lat ma przyszły użytkownik zestawu szachowego?

jakie są umiejętności tej osoby i jak często gra?

ile planujesz wydać na grę królewską ?

W sytuacji, gdy komplet szachowy ma być przeznaczony dla Ciebie, zastanów się nad tym, jakie masz potrzeby. Być może jeśli grasz wyłącznie rekreacyjnie, nie będziesz na razie potrzebował zestawu z zegarami. Z kolei, jeśli jesteś na przykład zawodnikiem klubowym lub po prostu chcesz mierzyć czasy, kup szachy drewniane w pełnym zestawie. Wiek szachisty może korelować między innymi z rozmiarami kasetki. W związku z tym dostępne są zarówno szachownice o bokach 56 i 55 centymetrów, jak i takie, które mają na przykład 50, 41 i 40 centymetrów. Od umiejętności osoby, która ma być właścicielem drewnianych szachów, zależy między innymi, czy warto kupić zestaw z zegarami. Jeżeli gracz ma zamiar się rozwijać, koniecznie kup mu pełen komplet.

Budżet, którym dysponujesz, także ma znaczenie. Najdroższe są oczywiście zestawy z zegarami. Na cenę ma wpływ także rozmiar. Pamiętaj, aby po odpowiedzeniu na wszystkie pytania, zrobić zakupy w sprawdzonym sklepie.