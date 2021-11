Gdzie pasuje granatowy narożnik?

Z czym łączyć kolor granatowy?

Kolor granatowy to bardzo uniwersalna barwa. Pasuje do najszerszej palety barw oprócz bieli, czerni i szarości. Z tego powodu wybór granatowego narożnika powinien sprawdzić się w bardzo wielu wnętrzach. Z czym łączyć kolor granatowy, by osiągnąć wspaniały efekt?

Granatowe meble będą dobrze wyglądać w połączeniu z bielą, czernią i szarością, ale też sprawdzą się gdy zestawimy je z odcieniami żółtego. Szczególnie dobrze będzie wyglądać w połączeniu z barwą złota i ciemnym pomarańczem, na przykład odcieniem ceglastym. Granat dobrze pasuje też do butelkowej zieleni, purpury, karmazynu czy fioletu. Granatowy narożnik dobrze będzie wyglądać na ciemno-fioletowym dywanie czy na tle ściany z lamperią łączącą ciemną zieleń z bielą.

Ważną kwestią o której należy pamiętać wybierając granatowe meble wypoczynkowe, jest to, żeby wnętrze nie było zbyt ciemne. Kolor granatowy kojarzy się z nocą, dlatego zastosowanie go w nadmiarze może powodować, że salon nie będzie zbyt przytulny i ciepły. Warto złamać granat narożnika żółtymi dodatkami, zastosować jasne ściany i wzbogacić wnętrze wieloma punktami oświetleniowymi.

Granatowy narożnik w różnych stylach wystroju

Granatowy narożnik to mebel który będzie pasować do bardzo wielu wystrojów, w zależności od tego jakie wnętrze planujemy, dostępne są różne modele różniące się stylem, kształtem i wykończeniem. Jakie mające granatowy kolor narożniki sprawdzą się w różnych wnętrzach?

Granatowy narożnik w stylu nowoczesnym

W przypadku nowoczesnych wnętrz, granatowy narożnik może być świetnym wyborem. Barwa ta jest na tyle stonowana, że nie będzie zaburzać współczesnego charakteru salonu, a jednocześnie na tyle ciekawa, że doda kolorytu, zwykle dość jednorodnemu wnętrzu.

Do nowoczesnego salonu dobrze sprawdzą się narożniki z wystającymi zagłówkami i ciekawą stylistyką oparć. Dobrze sprawdzą się też modele których tapicerka składa się z połączenia koloru granatowego i szarego, takie jak narożniki Anton czy Rodrigo.

Styl glamour i granatowy narożnik

Jeżeli planujemy, że nasz salon będzie utrzymany w stylu glamour, wówczas granatowy narożnik jest jednym z podstawowych wyborów. W stylu glamour stawia się przede wszystkim na królewskie, eleganckie barwy, takie jak złoto, srebro czy purpura, ale także na świetnie pasujące do nich granat, butelkową zieleń czy rubinową czerwień.

Granatowy narożnik w salonie glamour będzie świetnie podkreślać przepych wnętrza. Najlepszym wyborem w takim wypadku będą modele z pikowaną, welurową tapicerką. Dobrym wyborem może być duży narożnik w kształcie litery U z serii Rodrigo. W mniejszych salonach glamour lepiej pasować będą lżejsze narożniki, wspierające się na cienkich nogach, ale wyposażone w dodatkową, tapicerowaną pufę, takie jak narożnik Lorelle.

Kolor granatowy i narożnik w stylu skandynawskim

W stylu nordyckim kolor granatowy nie cieszy się bardzo dużą popularnością. Większość narożników w stylu skandynawskim obita jest szarą tkaniną. Jednak granatowy kolor bez trudu będzie pasować do nordyckiego wnętrza, stanowiąc element przełamania kolorystycznego.

Warto też wspomnieć o stylu dark nordic, który nie jest tak popularny, jak bazowy, jasny styl skandynawski, ale który opiera się na łączeniu jasnego drewna z czernią i granatem, w lekkich, funkcjonalnych formach.

Zarówno w tradycyjnym stylu skandynawskim, jak i w stylu dark nordic, granatowy narożnik powinien mieć lekką budowę, wspierać się na wysokich nogach i mieć stosunkowo prostą formę. Do mniejszych pomieszczeń świetnym wyborem będzie narożnik Monte, w większych warto spojrzeć na narożniki podobne do modelu Flavio II.

Granatowy narożnik w stylu vintage i industrialnym

W przypadku stylu vintage, podobnie jak w stylu glamour, dzięki eleganckiemu charakterowi tej barwy, kolor granatowy sprawdzi się doskonale. Warto jednak pamiętać, że narożnik to wynalazek modernistyczny, dlatego nie pasuje do wnętrz które nawiązują do epok starszych niż art deco.

W przypadku art deco czy epoki złotej ery Hollywood świetnie sprawdzą się narożniki z pikowaniem i dodatkową pufą, pokryte welurową tapicerką, czyli seria Lorelle. Gdy wnętrza ma nawiązywać do lat sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych, to dobrym wyborem będzie modernistyczny narożnik Monte. Jeżeli wnętrze ma przypominać te z lat osiemdziesiątych, wybrać można model Rodrigo w kształcie litery U i z dwukolorową tapicerką.

W przypadku stylu industrialnego granatowy kolor będzie dobrze współgrać z popularnym motywem czerwonej cegły. Granat i pomarańcz to kolory dopełniające, dlatego jest to idealne zestawienie kolorystyczne. W tym stylu sprawdzą się zarówno wcześniej wymienione narożniki w stylu glomour, skandynawski model Monte, ale też stojący na czarnych, stylizowanych nogach, rozkładany narożnik Flavio.

Czy warto wybrać granatowy narożnik?

Jak widać granatowy narożnik może być bardzo dobrym wyborem w wielu rodzajach wnętrz, wystrojów i w bardzo różnorodnych zestawieniach kolorystycznych. Oznacza to, że wybór takiego narożnika będzie trafny w niezwykle wielu przypadkach.

Warto zastanowić się nad właśnie tym kolorem tapicerki narożnika w czasie projektowania wyposażenia naszego salonu, ponieważ istnieje duża szansa, że będzie to strzał w dziesiątkę.