Gdzie w Zakopanem można podziwiać panoramę Tatr?

Restauracja Widokowa na Gubałówce

Gubałówka jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Zakopanem. To właśnie stąd roztacza się przepiękny widok na panoramę Tatr i całe miasteczko. Wielu przyjezdnych nie spodziewa się, że widok z góry będzie aż tak zdumiewający, ponieważ Pogórze Gubałowskie początkowo prezentuje się dość niepozornie. Po dotarciu na tamtejszy punkt dokowy Tatry ukazują nam się jednak w pełnej krasie i naprawdę ciężko oderwać od nich wzrok. Z tego powodu każdego dnia spotkać można tam setki turystów. Warto dodać, że na tarasie funkcjonują liczne atrakcje turystyczne.

Aby trafić na Gubałówkę można skorzystać z kilku opcji. Szczyt jest swego rodzaju przedłużeniem najsłynniejszej ulicy w Zakopanem, czyli Krupówek. Bez problemu można wejść tam pieszo lub wjechać samochodem. Najpopularniejszym środkiem transportu jest jednak kolejka linowa PKL Gubałówka. Sam przejazd kolejką jest bardzo przyjemnym doświadczeniem. Powolnym tempem zmierza ona ku górze, a wokół nas rozpościera się coraz to piękniejszy widok na Tatry. Opłata za przejazd w zależności od pory roku nie przekracza 25 zł.

Butorowy Wierch

Będąc już na samej Gubałówce, warto pokusić się o dłuższy spacer, który doprowadzi nas do kameralnej kolejki krzesełkowej. Jedynie 2 km spacerkiem dzieli Restaurację Widokową Gubałówka od tego wyjątkowego miejsca. Butorowy Wierch, bo o nim mowa, to szczyt, z którego widok jeszcze bardziej zachwyca. Konstrukcja kolejki została zaprojektowana w roku 1978, a przejazd trwa ok. 20 minut. Podczas tego czasu mamy okazję do podziwiania przepięknych widoków, które rozciągają się zarówno na Tatry, jak i całe Zakopane. Panorama zapiera dech w piersiach i pewnością zrobi ogromne wrażenie na każdym, kto ceni sobie spektakularne widoki. Aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, najlepiej wjechać na Gubałówkę kolejką PKL, następnie dostać się na Butorowy Wierch i zjechać krzesełkami bezpośrednio do podnóża Gubałówki.

Salamandra

Jeśli zależy Ci, aby na punkt widokowy koniecznie dostać się własnym samochodem, proponujemy zbocza tego Pogórza. To wyjątkowe miejsce ze wspaniałym widokiem znajduje się w górnej części Kościeliska, a dokładniej na przedłużeniu głównej ulicy Nędzy Kubińca. Skręcając w ul. Salamandra przygotuj się na dość intensywną jazdę pod górę, jednak po kilku minutach znajdziesz się w niesamowitym miejscu, z którego rozpościera się panoramiczny widok na całe Zakopane i dumnie wznoszący się nad miastem Giewont. Widok roztacza się aż do dalekich szczytów Tatr Zachodnich i słynny masyw Hawrania w Tatrach Wschodnich. Tego typu miejsca są zwykle trudno dostępne, dlatego warto skorzystać z udogodnień i wybrać się na Salamandrę.

Restauracja widokowa w Zakopanem

Naszą ostatnią propozycją miejsca, z którego doskonale widać Tatry, jest restauracja widokowa. Zakopane mimo swojej bogatej oferty turystycznej nie może pochwalić się zbyt dużą ilością tego typu lokali. Do najpopularniejszych z nich należy zdecydowanie Góralski Browar, czyli restauracja na dachu w Zakopanem zlokalizowana na ostatnim piętrze Centrum Handlowego Krupówki 40. Posiłek w tym miejscu z pewnością zapadnie w pamięć każdemu, ponieważ widok z poziomu restauracyjnego stolika jest wprost nie do opisania. Jedząc obiad, możemy zatem jednocześnie napawać się pięknem naszych polskich gór i zakopiańską panoramą. Restauracja z widokiem na Tatry to doskonałe miejsce na relaks po całodniowym zwiedzaniu, a także świetne rozwiązanie dla tych, którzy są spragnieni widoków, ale nie lubią aktywnej turystyki. Można tam skosztować zarówno kuchni lokalnej, jak i europejskiej. Przekrój smaków jest naprawdę imponujący!

Zakopane to bez dwóch zdań jedno z najpiękniej położonych miast w naszym kraju. To stosunkowo mała miejscowość, a jednak odwiedzają ją tysiące turystów z całej Europy, a nawet świata. Każdy choć raz powinien zobaczyć na własne oczy piękno Tatr w całej krasie, a w Zakopanem nie brakuje miejsc, które to umożliwiają.