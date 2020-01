Grill węglowy, a może grill gazowy?

Część z nas ogranicza się do konsumpcji potraw z grilla tylko w ciepłe słoneczne dni, głównie latem podczas wakacji. Jest masa zwolenników takiej kuchni, którzy potrafią wyczarować niesamowite dania. Grillowanie, to także doskonała okazja do zjedzenia posiłku na świeżym powietrzu w gronie rodziny lub przyjaciół. Często w długie jesienne wieczory myślimy o ulubionej potrawie, odliczając jednocześnie czas do pierwszego wystawienia grilla. Niektórzy korzystają ze specjalnie formowanych patelni, ale jak wiemy, to nie to samo. Dobrym więc rozwiązaniem wydają się grille gazowe. Można je używać wewnątrz pomieszczeń, a nawet przyrządzać dania bezpośrednio przy gościach. Co ciekawe powstają podobne rozwiązania dla tradycyjnych węglowych palenisk. Jak to rzeczywiście wygląda?

Grill węglowy

Fani tradycyjnego grillowania z pewnością doceniają te urządzenia. Dają one duże możliwości przygotowania smacznych potraw. Rynek grilli węglowych nieprzerwanie rozwija się, oferując coraz nowsze rozwiązania z korzyścią dla nas wszystkich. Wysokiej jakości materiały zapewniają wytrzymałość na duże temperatury, ale także na warunki pogodowe. Dodatkowym atutem jest to, że nowoczesne grille dają możliwość wędzenia. Świeżo złowiona, oprawiona ryba, a następnie uwędzona smakuje obłędnie. Potwierdzi to ten, kto choć raz miał okazję spróbować takiego dania.

W niektórych regionach świata grillowanie, to prawdziwy sport narodowy. Jest to również nasza domena i często z przymrużeniem oka rywalizujemy o miano najlepszego kucharza. Skoro tak, to potrzebujemy dodatkowych rozwiązań, które ułatwią pracę i podniosą jej jakość. Przydatny więc będzie system usuwania popiołu czy termometr do pomiaru temperatury. Można także rozbudować ruszt, instalując podgrzewacz, ale są również inne interesujące opcje. Do niektórych grilli można zamontować kamień do pizzy, wok, a także żeliwną kratę do steków. Z kolei kosze na brykiet umożliwiają grillowanie tych ostatnich w zupełnie inny sposób. Grill węglowy w wielu wariantach kolorystycznych znaleźć można na https://decofire.pl/grille-ogrodowe/grille-weglowe.

Grille gazowe

Dużym plusem tych urządzeń jest możliwość całorocznego korzystania z nich w domu. O ile trudno go zabrać nad jezioro lub biwak, o tyle dobrze sprawdzi się na weekendowy obiad lub przyjęcie w ogrodzie. Urządzenia te w zależności od modelu posiadają wiele przydatnych udogodnień. Tak więc mamy systemy odprowadzani tłuszczu, zapłon za pomocą przycisku, termometr oraz możliwość kontrolowania temperatury za pomocą aplikacji. Dzięki temu ostatniemu możemy kontrolować, to co się dzieje pod pokrywą grilla bez konieczności ciągłego stania przy urządzeniu. Sprzętem, który dopasujemy do naszych potrzeb, jest grill gazowy Weber. Za sprawą przydatnych funkcjonalności grillowanie będzie wyjątkową frajdą.

Na rynku istnieje wiele modeli grillów gazowych. Różnią się one wyposażeniem, parametrami technicznymi, a także wielkością. Dlatego spotkać można zarówno sympatyków dużych grilli, które idealnie nadają się na zorganizowaną imprezę, jak i osoby, dla których kompaktowa wielkość jest wystarczająca. Jeśli często korzystamy z grilla, ale w mniejszym gronie, to mały rozmiar będzie tutaj atutem. Zmieścimy wystarczającą ilość przysmaków dla kilku członków rodziny, a po jedzeniu schowamy sprzęt do szafki. Wszystko uzależnione jest od naszych potrzeb i oczekiwań względem urządzenia.

Rywalizacji pomiędzy grillami nie należy rozpatrywać w kontekście, który jest lepszy. Wynika to z tego, że każdy z nas ma inne upodobania i preferencje. Dla kogoś z nas lepszy będzie duży grill węglowy wykonany w nowej technologii, a dla kogoś grill gazowy, którego można nadzorować za pomocą aplikacji. Wydaję się więc zasadne porównywanie obu urządzeń pod kątem spełnienia naszych oczekiwań. Dzięki temu wybierzemy model, na którym stworzymy smakowite dania na długo zapadające w pamięć.