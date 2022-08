Grillowanie, plażowanie, piknik – szklanki na lato

Skoro zabieram produkty na grilla, ulubioną planszówkę w wersji magnetycznej, trzy książki – wydania papierowe – bo nie mogę się zdecydować, to mogę wziąć i szklanki na wodę. Zwłaszcza, że lubię pomieszać wodę z sokiem. Z sokiem z kartonu, więc trzeba w szklance.

Elegancko w plenerze – zabieram szklanki nad wodę

Dzień nad jeziorem albo nad rzeką zaczynam od… spaceru. Zanim rozpakuję auto, rozstawię namiot dla siebie i dla psa, robimy wycieczkę po okolicy. Szklanki, napoje i inne prowianty muszą poczekać. Sprawdzamy, w którym zakolu siedzą wędkarze, gdzie rozbiła się rodzina z dziećmi. Pies przy nodze, żeby wszyscy wiedzieli, że jest grzeczny i nie ma się czego bać. Potrzeby psie załatwione w oddaleniu od kocyków i biwaków, a na wszelkie niespodziewane okoliczności mamy woreczki biodegradowalne. Ale i tak nie zostawiamy ich w krzakach, żeby nie było niemiło. Po powrocie na miejsce najpierw kąpiel albo tylko moczenie nóg i łap. No i nareszcie można napełnić szklanki. Napojem bezalkoholowym, bo nad wodą to lepiej. Naprawdę. Nie ma upału, bo jak jest upał, to siedzę z psem w domu, zasłaniamy wszystkie okna i chodzimy tylko na krótkie obchody. Szklanka wody z sokiem jabłkowym z listkiem mięty (Nie, nie zerwałam nad rzeką, bo wcale nie jestem pewna, czy bym ją rozpoznała. Przywiozłam ją sobie, bo lubię.) stoi na stoliku turystycznym. I obok leżą trzy książki: kryminał, ambitna krytyka literacka i świetny poradnik o tym, jak dużo zarabiać. Nie wiem po co kupiłam tę ostatnią. Patrzę i nie wierzę. Odpada w przedbiegach. Schowam do auta, żeby nie pobrudzić, to będzie na prezent. Niech inni się dorobią. Wsiąkam w kryminał i nawet nie wiem, kiedy opróżniłam szklankę.

Szklanki nad rzeką nie zostawisz

Ponieważ nie będę myła naczyń w rzece, to mam po kilka szklanek dla każdego. No nie, cały dzień nie piję z jednej szklanki. Idziemy na kolejny psi obchód. Prawie w każdym miejscu z dobrym zejściem do wody leżą jakieś śmieci, przeważnie puszki i butelki. Często widać po tych śmieciach, że były też dzieci, bo są saszetki po musach i kartoniki po soczkach. Więc ktoś tu sobie przyjechał, posiedział, pobalował, dzieci w wodzie – pontonik, rękawki, inne gadżety, a potem zostawił taki stosik wszystkiego. Ciekawe, czy przyjadą tu za tydzień. Spojrzą i oburzeni poszukają miejsca dalej, a tu było takie wygodne… Ja swoich szklanek oczywiście nie zostawię przy ognisku ani w krzakach. Szkoda by było. Mam na takie wypady śliczne szklanki z barwionego szkła. Pastelowe, zgrabne i dobrze leżące w dłoni. Zimą robię w nich sobie mascarpone z brzoskwiniami albo z wiśniową konfiturą własnej roboty. Zabieram wszyściutko co przywieźliśmy, ja i mój pies. Kiedy się pakujemy, zaczyna się robić chłodniej, więc przyspieszam, żeby nie jechać w nocy, bo nie lubię.