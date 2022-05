Gruzja. Pomysły na gruzińskie wakacje

To dziewięć regionów, które różnią się krajobrazami i miejscowymi przysmakami, ale łączy je to, co najważniejsze – gościnność lokalsów i bezdroża, na których próżno szukać tabunów turystów z aparatami.

Gruzja to wymarzona wakacyjna destynacja dla osób kochających odkrywać miejsca, o których milczą przewodniki i poruszać się na przemian przetartymi szlakami i tymi znanymi jedynie autochtonom. Wyobraź sobie: jedna Gruzja, dziewięć regionów i mnóstwo możliwości na spędzenie niezapomnianych wakacji.

Jaki rodzaj wypoczynku najlepiej wpisuje się w twoją definicję idealnych wakacji?

Jeśli wybierasz się do Gruzji pierwszy raz, dobrym rozwiązaniem będzie wycieczka objazdowa. W zależności od wybranej opcji, spędzisz w podróży tydzień lub dwa, nabierając wyobrażenia o specyfice kraju, który jeszcze do niedawna był dla Ciebie jedynie plamą na mapie.

Podczas „objazdówki” zwiedzisz najsłynniejsze gruzińskie zabytki, odkryjesz piękno przyrody i różnorodne smaki lokalnych kuchni. Dzięki przewodnikom znającym Gruzję jak własną kieszeń, dotrzesz w kolejne niesamowite miejsca, znajdziesz czas na niespieszny relaks a wieczorami będziesz w przyjaznym gronie delektować się suprą, czyli tradycyjną gruzińską biesiadą. Jeśli łykniesz bakcyla, a nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości, Twoje kolejne wielkie gruzińskie wakacje mogą już być bardziej ukierunkowane.

Zapytaliśmy Krzysztofa Nodara Ciemnołońskiego, miłośnika Gruzji i właściciela biura podróży Tamada Tour, czy Gruzja rzeczywiście daje tak dużo możliwość, jeśli idzie o turystykę kwalifikowaną.

Tak, tak i jeszcze raz tak! – odpowiada. – Lubię przywoływać słowa Ryszarda Kapuścińskiego, mówiące o tym, że Gruzja powinna być zakończeniem, a nie początkiem, ale zdaję sobie sprawę, że napisał je podróżnik, który po wielu eskapadach miał prawo stwierdzić, że wszystko tu stwarza wrażenie dotarcia do przystani, pod dach. Jeśli jedzie się na urlop raz w roku warto zmienić kolejność i uczynić Gruzję początkiem. Właśnie po to, żeby zrozumieć jak wiele możliwości spędzania czasu oferuje ten magiczny kraj.

Kiedy już zwiedzi się stolicę (Tbilisi) i dotrze w ramach „objazdówki” do najpopularniejszych miejsc Gruzji, takich jak Mccheta, Wardzia, Borjomi, Cminda Sameba z widokiem na górę Kazbek, Batumi, Kachetia czy Dawit Garedża, warto pomyśleć też o innych rodzajach wypoczynku.

Trekking

Kilometry zielonych łąk i dzikich szczytów, świeże powietrze, śpiew ptaków, szum górskich potoków oraz kojący kontakt z naturą – oto idealne warunki do uprawiania wędrówek o podwyższonym stopniu trudności. Podwyższonym, co nie znaczy wysokim:

Gruzja nie jest jednorodna krajobrazowo i klimatycznie, a dzięki temu trekking może przybierać rozmaite formy i cechować się różnymi poziomami zaawansowania. W Gruzji jest mnóstwo szklaków, które nie wymagają nadludzkich wyczynów i kondycji sportowca, a wytrwałych nagradzają kulturowymi smaczkami i cudownymi widokami.