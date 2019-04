GstarCAD popularna alternatywa AutoCAD.

Rynek CAD jest coraz bardziej urozmaicony. Alternatywa dla AutoCAD to nie tylko nasz program. Dlaczego wiec naszym zdaniem GstarCAD jest najlepszy? To proste, jego stosunek ceny do jakości jest najlepszy. Czy przez to AutoCAD będzie powoli tracił pozycję lidera rynku? Jest to prawdopodobne. Zwłaszcza jeżeli pojęcie AutoCAD cena nadal będzie kojarzyło się negatywnie w branży. GstarCAD nie tylko jest tani, ale też bardzo funkcjonalny. Można z powodzeniem wykorzystywać go nawet w zaawansowanych projektach. Nie jest to, to samo co AutoCAD, ale jest mu bardzo bliski.

Zaletą jest także to, że alternatywa AutoCAD ma podobny interfejs. Co za tym idzie, osoby wcześniej korzystające z AutoCAD nie muszą uczyć się od nowa obsługi oprogramowania. Działa to także korzystnie w biurach projektowych, nowi pracownicy nie mają problemów z szybkim wdrożeniem się. Kilkanaście lat temu rynek nie był gotowy na zamienniki. Alternatywa dla AutoCAD? Coś takiego nie mieściło się w pojęciu projektantów. Teraz jest zupełnie inaczej. Głównym powodem było pojawienie się zamienników bardzo wysokiej jakości jak GstarCAD. Wcześniej, pomimo iż pojęcie AutoCAD cena (czyli drogo) już funkcjonowało. Kiedy nie było godnego zastępcy, projektanci woleli ponosić wysokie koszty, na rzecz dobrego programu. Teraz nie muszą tego robić. Mają wysokiej klasy programy w różnych półkach cenowych. AutoCAD cena wysoka i jakość wysoka. Zamienniki, cena atrakcyjna jakość również wysoka.