Hełm i kominiarka strażacka – podstawowa ochrona w zawodzie strażaka

Bezpieczeństwo strażaków podczas akcji jest najważniejsze. Kiedy oni są odpowiednio chronieni, mogą nieść bezcenną pomoc, często ratującą życie. Dlatego w tym zawodzie fundamentem jest odpowiednie wyposażenie. Czyli takie, które jest dostosowane do konkretnej sytuacji. Jeśli palą się substancje toksyczne, to kombinezon powinien być odporny na związane z tym zdarzeniem zagrożenia. Niemniej to centrum dowodzenia, czyli głowa powinna być najbardziej chroniona przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Jak zrobić to skutecznie?

Zanim założysz hełm – kominiarka strażacka

Pierwsza myśl o ochronie głowy? Hełm! Oczywiście jest to elementarne wyposażenie każdego ratownika. Zanim jednak go założymy, możemy się lepiej zabezpieczyć. Do tego celu posłuży nam kominiarka strażacka. Nie ma jednego modelu, który byłby zawsze najlepszy. Okoliczności są różne, a więc także ten element wyposażenia dostosowujemy do konkretnego zadania. Znajdziemy więc modele chroniące głowę, ale także warianty rozbudowane osłaniające ramiona, barki i klatkę piersiową. Ważne są również użyte do produkcji materiały. Najczęściej wykorzystuje się aramid, który jest mieszanką włókien meta-aramidowych (Nomexu) i para-aramidowych (Kevlaru) i co ważne, jest niepalny.

Kominiarka strażacka wśród zasadniczych środków ochrony indywidualnej, stanowi jedyny tekstylny element wyposażenia. Również jako jedyna nie posiada specjalnej membrany. W związku z tym zanieczyszczenia pojawiające się podczas pożaru z czasem wnikają w jej kolejne warstwy. Dla własnego bezpieczeństwa musimy pamiętać o regularnym praniu kominiarki. Nie dziwi więc fakt, że często pod hełmem znajduje się ona w kolorze białym lub innym jasnym. W ten sposób łatwo ocenić czy wymaga ona czyszczenia. Ponadto ważna jest wygoda. Producenci dbają o takie detale, jak płaskie szwy, które eliminują nacisk pod hełmem. Ważna jest także trwałość materiału i konstrukcja, która zapewnia optymalne przyleganie i dopasowanie. Kominiarka strażacka to istotny element wyposażenia. Swój model znajdziesz na https://strefa998.pl/326-kominiarki.

Hełmy strażackie

Podobnie jak kominiarki, niektóre okrycia głowy strażaków różnią się od siebie. Jest to podyktowane okolicznościami ich zastosowania. Większość modeli jest uniwersalna, ale są też specjalistyczne rozwiązania. Producent Rosenbauer stworzył m.in. modele dedykowane dla strażaków biorących udział w akcjach wewnątrz budynków. Znajdą się także warianty dla użytkowników o podstawowych wymaganiach. Niemniej ich konstrukcja jest trwała i solidna, co przekłada się na bezpieczeństwo strażaka. Inną kwestią są dodatki lub możliwość ich instalacji. Wiele modeli umożliwia dołączenie dodatkowych elementów, takich jak adapter do maski, wizjer, czy uchwyt do latarki zewnętrznej. W ten sposób uzbrojony hełm stanowi trzon wyposażenia, które ułatwia wykonywanie zadań, a przy tym chroni strażaka. Hełmy Rosenbauer, znaleźć można m.in. na https://strefa998.pl/282-helmy.

Wyposażenie strażackie m.in. Rosenbauer, ma znaczenie w kontekście bezpieczeństwa ratowników. Sprzęt musi być dostosowany do okoliczności i maksymalnie chronić przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami. W ten sposób pewny swoich umiejętności strażak z wysokiej jakości ekwipunkiem, jest w stanie nieść pomoc poszkodowanym.