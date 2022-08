Hodowla żółwi czerwonolicych

Terrarium dla żółwi (akwaterrarium)

Przed zakupem żółwiarium jest najważniejszą rzeczą określić właściwy rozmiar. Przy hodowli żółwia wodnego należy wziąć pod uwagę, że 2/3 całej powierzchni powinna zajmować woda. Jeżeli chodzi o wielkość zbiornika dla żółwi, dobrym pomysłem będzie zakup jak największego. Możemy również zaopatrzyć się w większe akwarium, w którym zainstalujemy wystające z wody skały lub korzenie, na których żółw będzie mógł odpocząć i ogrzać się. Jednak minimalne wymiary zbiornika dla żółwi powinny wynosić 100x50x50 cm (dł. x szer. x wys.). W przypadku zakupu żółwiarium, nie ma potrzeby kupowania platformy legowiskowej. Będzie ono elementem wyposażenia terrarium Jeżeli jednak sami ją będziemy budować, wyjście z wody musi być stopniowe, aby żółw nie spadł i nie zrobił sobie krzywdy.

Wyposażenie techniczne

Do podstawowego wyposażenia technicznego należą z pewnością filtracja, źródło ciepła, grzałka i światło. Temperatura powietrza w zbiorniku dla żółwi powinna wynosić około 32ºC. Wodę będziemy podgrzewać za pomocą grzałki, najlepiej z termostatem, który będzie utrzymywał stałą temperaturę w granicach 24-25ºC.

Aby woda w zbiorniku dla żółwi nie miała po pewnym czasie nieprzyjemnego zapachu, należy podłączyć ją do systemu filtracji. Może na to nie wygląda, ale żółw produkuje wiele odpadów. Istnieją filtry zewnętrzne i wewnętrzne. Jeżeli zastosujemy filtr zewnętrzny, z pewnością zaoszczędzimy miejsce w zbiorniku. Mimo to, nadal musimy wymieniać wodę w terrarium co najmniej raz w miesiącu. Filtr wewnętrzny jest umieszczony w obudowie, aby żółw nie mógł go rozgryźć.

Jeśli chodzi o źródło ciepła, należy zaopatrzyć się w lampę UV B i zainstalować ją jak najbliżej miejsca odpoczynku. Oświetlenie powinniśmy umieścić w oprawie oświetleniowej tak, aby promienie nie wydostawały się na zewnątrz żółwiarni. Żółwie powinny być oświetlane przez około 10 godzin dziennie. W tym przypadku zaleca się użycie timera, aby śledzić czas świecenia.

Gdzie najlepiej umieścić terrarium dla żółwia

Zdecydowanie powinniśmy znaleźć spokojne miejsce, w którym żółw nie będzie czuł się zagrożony z powodu ciągłego ruchu wokół jego „domu“. Nawet żółw potrzebuje spokoju. Ponadto nie należy go umieszczać w miejscach, w których występuje przeciąg. Żółw powinien mieć zapewnione światło słoneczne, ale również cień.

Pokarm

Młode żółwie są w większości mięsożerne. Ale w miarę jak dojrzewają, powoli zmieniają się we wszystkożerców. W każdym przypadku, dieta powinna być zrównoważona, więc powinna zawierać zarówno białko mięsne, jak i świeże pokarmy roślinne. Młody żółw powinien być karmiony codziennie, a dorosły co drugi dzień. Dieta żółwia powinna być bogata w wapń, który jest głównym budulcem jego kości, a także pancerza. Aby zapewnić odpowiednią ilość tego składnika, należy podawać żółwiowi na przykład skorupiaki i mięczaki. Nie powinno zabraknąć ich w jego codziennej diecie.

Zaleca się przeniesienie żółwia do osobnego pojemnika na czas karmienia, co pomoże nam utrzymać czystość w terrarium.