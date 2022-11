Holisten - Czy to oszustwo? Opinie i recenzje

Jak przyśpieszyć rezultaty?

Suplement jest dodatkiem do diety, który ma wspomóc proces odchudzania. Warto pamiętać o tym, że produkt na każdego z nas działa indywidualnie. Jest wiele czynników, które determinują jak szybko zaczniemy chudnąć, takie jak:

Dzienny bilans kaloryczny,

Ilość i intensywność aktywności fizycznej,

Przewlekły stres,

Jakość spożywanego jedzenia,

Ilość spożywanego alkoholu,

Ilość snu.

Jako, że bardzo trudno zadbać o każdy aspekt, wprowadzając kilka małych zmian wraz z suplementacją Holisten, jesteśmy w stanie znacznie przyśpieszyć proces zrzucania zbędnych kilogramów.

Po pierwsze zacznij liczyć kalorie. Dostępnych jest wiele aplikacji mobilnych, które pomagają nam liczyć ilość spożywanych kalorii. Kiedy uświadomimy sobie jakie jest nasze zapotrzebowanie kaloryczne, będzie nam bardzo łatwo śledzić bilans kaloryczny oraz stopniowo go obniżać.

Dodatkowo, jeżeli nie chodzimy regularnie na siłownię, warto dodać 30 minutowy spacer każdego dnia. W ten sposób jesteśmy w stanie spalić dodatkowo do 200 kalorii przy jednoczesnym przyśpieszeniu naszego metabolizmu. Po mięsiącu taki wydatek energetyczny przełoży się na około 1 kilogram mniej w pasie.

Podsumowanie

Holisten to suplement produkowany przez polską firmę. Jest on wytwarzany wyłącznie z naturalnych składników pochodzenia roślinnego. Recenzje przedstawiane przez użytkowników w Internecie wskazują, że średnia miesięczna utrata wagi wynosi od 4 do 6 kg co powinno usatysfakcjonować większość osób, które chcą schudnąć.

Produkt jest obecnie dystrybuowany w promocyjnej cenie co jest o tyle kuszące, że w przypadku braku satysfakcji zawsze możemy odesłać nierozpoczęte opakowanie tabletek i uzyskać zwrot kosztów.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest cena produktu?

Holisten w podstawowej cenie za 30 tabletek kosztuje 337 zł, jednakże w aktualnej promocji można go nabyć za 137 zł.

Czy Holisten nadaje się do używania przez dzieci?

Nie, suplement jest wskazany dla osób powyżej 18 roku życia.

Kto jest producentem Holisten?

Vistula Group Poland Spółka z o.o.

Czy produkt jest na receptę?

Jest to suplement zdrowia, więc recepta nie jest wymagana.

Jak długo mogę stosować Holisten?

Suplementacja powyżej 6 miesięcy powinna być skonsultowana z dietetykiem.

Czy produkt jest dostępny w aptekach?

Nie, można go nabyć tylko na stronie producenta.

