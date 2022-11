Holisten - Opinie i Efekty oraz skład i cena suplementu diety

Opinie Holisten

Opinie o Holisten są przeważająco pozytywne. Wiele osób wypowiada się o produkcie zaznaczając, że pomógł im on schudnąć kilka lub kilkanaście kilogramów w ciągu miesiąca. Holisten jest chwalony przede wszystkim za szybkość działania oraz skuteczność. Dodatkowo osoby, które wypróbowały suplememt potwierdzają, że zbędne kilogramy nie powracają, co oznacza, że po kuracji nie występuje efekt jo-jo.

Działanie produktu może wpłynąć różnie na każdą osobę - lepiej lub gorzej. Każdy z nas jest bowiem inny, nasz organizm i jego funkcjonowanie się różni. Niektórzy wspominają o wysokiej cenie. Cena jest rzeczywiście dość wysoka, na stronie jednak często można trafić na promocje. Warto więc zainwestować w ten suplement i samemu wypróbować jego działanie.

Przykładowe opinie przedstawiają się w następujący sposób:

"Od kilku tygodni stosuję ketogeniczną dietę odchudzającą, uprawiam więcej aktywności fizycznej, a także regularnie zażywam preparat Holisten na odchudzanie, który polecam wszystkim do wypróbowania."



"Holisten to świetny suplement, który postanowiłam kupić jako uzupełnienie ketogenicznego systemu odchudzania, który stosuję. Jego formuła wspomaga moje dobre samopoczucie poprzez odtruwanie organizmu z odpadów i toksyn, normalizację poziomu cukru i cholesterolu we krwi oraz poprawę funkcjonowania układu trawiennego."



"Jestem na diecie odchudzającej i wybrałam indywidualny plan ketogeniczny, do którego dodaję tabletki Holisten na odchudzanie. Uważam, że jest naprawdę skuteczny i polecam go."



"Jak widać opinie osób które stosowały Holisten są głównie pozytywne. Suplement przyśpieszył ich metabolizm dlatego udało im się ztedukować masę ciała."

Efekty Holisten

Podwyższoną masę ciała może spowodować niezdrowa dieta przepełniona węglowodanami i tłuszczami. Powodami mogą być jednak także: insulinooporność, cukrzyca, choroby układu krążenia czy zaburzenia hormonalne. Holisten ma wiele właściwości, które sprawiają, że pomoże on nawet osobom, które obecnie chorują. Jest on całkowicie bezpieczny i w zdrowy sposób pomaga przyspieszyć nasz metabolizm, jednocześnie go odżywiając. Przy regularnym stosowaniu skutecznie spala on tłuszcz.

Ten suplement poprawia również nasze zdrowie - obniża poziom cukru, cholesterolu, a także wspiera pracę tarczycy i jelit. Holisten wspomaga proces oczyszczania organizmu z szkodliwych toksyn i złogów. Sprawia to, że szybciej chudniemy. Suplement podtrzymuje to działanie, abyśmy byli w stanie szybko pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej. Holisten sprawiaz że czujemy się lekko, mamy więcej energii i zmniejsza się nasz apetyt. Producent zapewnia, że jego suplement sprawi, że utrzymamy uzyskaną wagę bez efektu jo-jo. Zmniejsza on bowiem naszą tendencję do przybierania na wadze.

Holisten posiada właściwość, dzięki której zmniejsza ilość wchłanianych cukrów. Nawet w trudnych miejscach pomaga on usunąć nadmiar

tkanki tłuszczowej, np. z okolic ud, brzucha oraz pośladków. Ważnym działaniem produktu jest także poprawianie ogólnej jakości życia, czujemy się dzięki niemu bardziej żywiołowi i poprawia się nasze samopoczucie. Dzięki używaniu Holisten twój organizm nie przeżywa szoku, ponieważ chudniesz stopniowo. Jednocześnie jest to skuteczne, ponieważ ciało jest w stanie zaadaptować się do nowej wagi.

Należy pamiętać, że efekty różnią się w zależności od osoby stosującej produkt, są indywidualne.

Skład Holisten

Składniki, które zawiera Holisten to:

Winian L-karnityny zaw. 68 % L-karnityny, ekstrakt z korzenia Berberis aristata, ekstrakt z bakopy drobnolistnej (Bacopa monnieri), substancja wypełniająca celuloza mikrokrystaliczna, standaryzowany ekstrakt z owoców Garcinia cambogia zaw. 60 % kwasu hydroksycytrynowego HCA, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (żelatyna, barwnik-tlenki żelaza, barwnik-dwutlenek tytanu)

Berberyna zalicza się do alkaloidów izochinolinowych (do tej samej grupy należy morfina czy kodeina). Ma ona działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe, a nawet antydepresyjne. Zapobiega ona występowaniu skoków cukru w organiźmie, co jest czynnikiem prowadzącym do rozpadu tkanki tłuszczowej. Jej działanie opiera się o doprowadzanie do rozpadu dużych komórek tłuszczowych i bardzo szybkiego ich wydalnia z organizmu. To właśnie berberyna aktywuje w suplemencie enzym AMPK, który jest odpowiedzialny za regulację metabolizmu. Ten główny składnik suplementu stosowany jest także w leczeniu cukrzycy typu 2, dzięki temu że doprowadza on do stabilizacji poziomu glukozy we krwi. Dzieki temu dzialaniu niweluje napady głodu oraz chęć podjadania. Stosowany jest także w zapobieganiu chorobom serca, ponieważ wpływa na obniżenie złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Kolejnym składnikiem jest ekstrakt z bakopy drobnolistnej (bacopa monnieri) jest to gatunek rośliny z rodziny trędownikowatych. To popularne zioło używane jest ze względu na silne działanie prozdrowotne. Ze względu na to, że jest naturalnym adaptogenem, zapobiega występowaniu stresu i depresji. Jego właściwości pozytywnie wpływają na nastrój i podwyższają naszą motywację. Dzięki bacopa monnieri, czujemy wysoki poziom energii i mniej się męczymy. Roślina ta ma działanie, przeciwbólowe, przeciwstresowe (adaptogenne) i przeciwdepresyjne. Wszelkie jej pozytywne właściwości lecznicze, są wywoływane przez zawarte w niej tzw. saponiny steroidowe. Zawiera ona jednak więcej cennych składników takich jak przeciwutleniające flawonoidy, fenole i fitosterole. Dzięki występowaniu tej rośliny w składzie poprawia się nasze trawienie tłuszczów i podnosi wydolność wątroby.

Acetylo – L – karnityna - Karnityna jest ważna, ponieważ posiada ona centralną rolę w wielu cyklach metabolicznych, np.: oksydacji kwasów tłuszczowych. Wyniki badań potwierdzają, że acetyl-L-karnityna podnosi poziom acetylocholiny w mózgu i zwiększa mózgowy wychwyt choliny. Działa również na neuroprzekaźniki, wpływając na nasze lepsze samopoczucie.Co najważniejsze- wpływa ona pozytywnie na redukcję tkanki tłuszczowej.

Tamaryndowiec malabarski, czyli występująca w składzie Garcinia Cambogia to roślina, która potrafi skutecznie hamować apetytu oraz zwiększyć termogenezę ciała. Holisten jest odpowiedni dla wegetarian. Nie zawiera sztucznych wypełniaczy i konserwantów.

Stosowanie Holisten

Zaleca się spożywać 2 kapsułki dziennie, rano i wieczorem po 1 kapsułce około 20 do 30 minut przed posiłkiem. Popić dużą ilością wody.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt stosować regularnie i systematycznie, dla osiągnięcia najlepszych efektów. Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.

Skutki uboczne Holisten

Producenci twierdzą, że Holisten nie powinien wywoływać żadnych efektów ubocznych, nawet przy długim stosowaniu. Mogą go przyjmować wszystkie zdrowe osoby, które ukończyły 18 rok życia. Nie wykryto większych skutków ubocznych ani działań niepożądanych, nawet przy dłuższym stosowaniu kapsułek Holisten. Przeciwskazaniem do przyjmowania suplementu Holisten jest uczulenie na którykolwiek ze składników aktywnych.

Cena Holisten

Aktualnie Holisten obejmuje jednorazowy rabat w wysokości 200 zł. To znaczy, że za produkt w ilości 60 kapsułek zapłacisz nie 337 zł, a 137 zł. Obecna promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Gdzie kupić Holisten?

Jedynym bezpiecznym i legalnym miejscem zakupu jest strona producenta. Tam też możemy przeczytać więcej istotnych informacji. Suplement nie jest (a przynajmniej nie powinien) sprzedawany w aptekach ani na stronach internetowych takich jak Amazon i Allegro. Na podanym adresie internetowym należy wypełnić formularz zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania itp. Następnie wybierasz sposób płatności i za 2-3 dni otrzymujesz produkt Holisten. Po złożeniu zamówienia konsultant kontaktuje się z Tobą i udziela wszystkich informacji.

W zamówieniu uwzględnij swój adres mailowy, ponieważ otrzymasz na niego dwa darmowe e-booki - ,,Jedz to co lubisz i chudnij" oraz ,,Jak schudnąć łatwo i bez wyrzeczeń" - oraz inne gratisowe materiały. W ,,Jak schudnąć łatwo i bez wyrzeczeń" znajdziesz 729 przepisów na szybkie, proste i pyszne posiłki. Wzmacniają one efekt zrzucania kilogramów i dają wiele ciekawych pomysłów na dania podczas diety.

Dostawa Holisten jest darmowa, ponadto na stronie skorzystasz jedynie z bezpiecznych płatności, a Twoje dane będą bezpieczne. Producent zapewnia gwarancję jakości i skuteczności suplementu. Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany produktem wystarczy, że odeślesz opakowanie, a otrzymasz zwrot pieniędzy.

Zrzucanie zbędnej wagi dalej potrafi być utrapieniem wielu osób. W sytuacjach, gdy mamy dość i chcemy sięgnąć po naturalny, skuteczny produkt warto wypróbować Holisten i sprawdzić czy na nas podziała równie dobrze.