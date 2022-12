Idealny program do fakturowania dla małych i średnich firm

Program do fakturowania dla wymagających klientów Najpopularniejsze wersje oprogramowania do wystawiania faktur Bezproblemowe wystawianie faktur VAT i faktur zaliczkowych Bezpłatna wersja testowa polecanego programu dla przedsiębiorców

Na co więc trzeba zwrócić uwagę, aby wystawianie dokumentów kosztowych, faktur VAT i innych dokumentów przebiegało bez żadnych problemów? Najlepszym rozwiązaniem jest program połączony z magazynem. Warto też upewnić się, że wybrane oprogramowanie umożliwia tworzenie raportów, pozwala na szybkie generowanie pliku JPK, a w razie potrzeby będzie można je zintegrować z innymi systemami. Osoby ceniące sobie możliwość pracy z dowolnego miejsca powinny natomiast sprawdzić, czy program do faktur zaliczkowych może być uruchamiany online. Takie rozwiązanie bardzo przydaje się w sytuacji, gdy trzeba szybko przygotować dokument lub sprawdzić coś w systemie, a jednocześnie nie ma się dostępu do komputera, na którym zainstalowany jest program. Na szczęście prosty w obsłudze program o naprawdę dużych możliwościach możesz znaleźć bez większego problemu. Wystarczy, że zapoznasz się z naszym poradnikiem.

Program do fakturowania dla wymagających klientów

Często popełnianym błędem przez początkujących przedsiębiorców jest wybranie darmowego programu, który ma zazwyczaj bardzo ograniczone możliwości. Niektórzy natomiast decydują się na przesadnie rozbudowane narzędzia, które co prawda oferują możliwość wystawiania faktur walutowych, faktur końcowych i prowadzenia ewidencji przychodów, ale jednocześnie są bardzo skomplikowane w obsłudze. Do tego dochodzą wysokie koszty związane z zakupem i corocznym przedłużaniem licencji.

Warto mieć na uwadze, że jeżeli proces wystawiania dokumentów będzie skomplikowany, to pracownicy będą potrzebowali więcej czasu na jego opanowanie. Bardzo często przekłada się to również na spadek wydajności. Lepiej więc unikać takich sytuacji, szczególnie że program z dostępem do wszystkich przydatnych funkcji można kupić już za niecałe 80 PLN. Jest to kompletny pakiet przedsiębiorcy, który umożliwi wystawianie faktur cyklicznych, tworzenie faktur eksportowych, błyskawiczne wysyłanie faktur na maila czy też podstawianie danych przy wystawianiu faktur, co z jednej strony ułatwia pracę, a z drugiej eliminuje ryzyko popełnienia błędów. Popularne wśród przedsiębiorców narzędzie do faktur idealnie sprawdzi się we wszystkich małych i średnich firmach, szczególnie że oprócz podstawowej wersji dostępne są również dwa wyższe plany, które mają jeszcze więcej funkcji.

Najpopularniejsze wersje oprogramowania do wystawiania faktur

Na początek można postawić na program w wersji Start, który jest najtańszy i spokojnie wystarczy do prowadzenia małej firmy. Można w nim wystawić wszystkie rodzaje faktur (zaliczkowe, marża, końcowe, walutowe), a w razie potrzeby kilkoma kliknięciami przygotować korektę faktury. Do tego dochodzi obsługa not korygujących, rachunków, system zamówień i ofert... Możliwości tego narzędzia z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Z czasem jednak firma może się rozrosnąć do tego stopnia, że trzeba będzie pomyśleć o zmianie licencji na wersję Standard. Na szczęście nie oznacza to odczuwalnego zwiększenia kosztów, ponieważ licencję można kupić za 129 PLN. Oprócz wszystkich opcji dostępnych w podstawowej wersji program do faktur Standard obsługuje dodatkowo wydruk seryjny dokumentów, druki pocztowe, adresowanie kopert oraz pozwala łatwo tworzyć czytelne statystyki z wykresami 3D. Kolejną zaletą tej wersji jest możliwość obsługiwania wielu różnych podmiotów przy użyciu jednego programu.

Z myślą o średnich firmach powstała jeszcze wersja Pro, której cena nie przekracza 200 PLN. Kupując tę licencję, można zyskać dostęp do wszystkich wspomnianych funkcji oraz kilku dodatkowych udogodnień. Chodzi przede wszystkim o prowadzenie magazynu, dokumenty WZ, kilometrówkę, integrację z popularnymi platformami sprzedażowymi czy bardzo intuicyjny CRM.

Bezproblemowe wystawianie faktur VAT i faktur zaliczkowych

Niezależnie od tego, którą wersję programu wybierzesz, będziesz mógł wystawić każdą fakturę. Warto skorzystać z opcji umieszczania własnego logo firmy na każdym dokumencie, co zwiększy jej rozpoznawalność wśród klientów.

Bezpłatna wersja testowa polecanego programu dla przedsiębiorców

Wybór programu do fakturowania to poważna decyzja, więc lepiej nie podejmować jej w ciemno. Z tego powodu popularny program od rafsoft.net został udostępniony w bezpłatnej wersji, z której można korzystać przez 31 dni bez żadnych zobowiązań. Program nie ma żadnych ograniczeń, co daje klientom możliwość wypróbowania wszystkich dostępnych funkcji.