Ile Frankowicz może zyskać pozywając bank?

Ugoda frankowa jeszcze mniej korzystna, zostaje pozew

Ósma już z rzędu podwyżka stóp procentowych sprawia, że propozycje ugód frankowych stają jeszcze mniej korzystne, niż to miało miejsce choćby pół roku temu. Co więcej, jak zapowiadają eksperci, należy się spodziewać kolejnych wzrostów.

Przypomnijmy, już na samym starcie programu ugód frankowych, specjaliści podkreślali, iż każdą propozycję ugody należy przeanalizować. Oferty od banków mogą być zróżnicowane. Dlatego tak kluczowe jest przyjrzenie się całemu zagadnieniu.

Propozycje banków zazwyczaj opierają się na zasadach, które rekomenduje nadzór finansowy, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Taka ugoda oferuje zniesienie ryzyka walutowego, co oznacza że po zawarciu ugody, kredytobiorca już nie musi się przejmować kursem franka szwajcarskiego. Saldo zadłużenia może się zmniejszyć - choć jak podkreślają eksperci nie jest to takie oczywiste bowiem zależy od kursu przeliczenia.

Podsumowując, ugoda frankowa to maksymalnie ⅓ tego, co można uzyskać na ścieżce sądowej. Zdecydowanie więcej można “ugrać” w sądzie w ramach odfrankowienia lub unieważniania umowy frankowej. Warto przyjrzeć się co oznaczają takie rozstrzygnięcia sądu.

Odfrankowienie i unieważnienie kredytu

Odfrankowienie to usunięcie z umowy kredytowej tych zapisów, które zostały uznane jako abuzywne. Po wyeliminowaniu z umowy takich klauzul, taka umowa nadal obowiązuje. Kredyt jest jednak traktowany, tak jakby był od początku zaciągnięty w polskiej walucie. W przypadku postanowienia sądu o odfrankowieniu kredytu zmiejsza się saldo zadłużenia oraz oblicza się nadpłatę kredytu.

Zupełnie inne skutki niesie ze sobą unieważnienie umowy frankowej. Jeśli w sądzie zapadł taki wyrok, to umowa pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą przestaje obowiązywać. To natomiast powoduje, że musi nastąpić rozliczenie, które odbywa się poprzez zastosowanie teorii salda lub dwóch kondykcji.

Statystyki nie kłamią

W mediach co miesiąc są publikowane statystyki, z których jasno wynika że Frankowicze zdecydowanie częściej wygrywają w sądach niż banki. Różne źródła podają, że 90 a nawet 97 procent spraw kończy się na korzyść kredytobiorcy.