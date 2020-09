Ile kosztują nawozy ekologiczne?

Do uprawy roślin tylko nawóz ekologiczny

To co spożywamy, ma ogromny wpływ na stan naszego zdrowia i samopoczucia. Coraz więcej osób jest świadomych tego, że konwencjonalnie uprawiane rośliny, czyli te z masowej produkcji, mają niewiele wspólnego ze zdrowiem. Na próżno jest od nich wymagać dużej wartości odżywczej. Ubogie są w witaminy czy minerały, a za to nie brakuje w nich szeregu chemicznych substancji, szczególnie tych z oprysków. Jeśli są nawożone, to również chemią, a korzenie roślin wszytko to wchłaniają, po czym akumulują. Czas najwyższy sięgnąć po zdrowie ukryte w ekologicznych roślinach. Na sklepowych półkach jest ich coraz więcej, ale można też uprawiać swoje własne. Do ich nawożenia należy oczywiście sięgać wyłącznie po organiczne, naturalne nawozy. W ten sposób dbamy nie tylko o siebie i swoich bliskich, ale też o środowisko naturalne. Ekologiczne nawozy są bardzo skuteczne, trudno przesadzić z ich ilością, wzbogacają glebę o niezbędne składniki odżywcze i gwarantują obfite plony. Eko nawóz jest bezpieczny w stosowaniu, zgodny z naturą, obfituje w aktywną biologicznie materię, wspomaga prawidłowy rozwój roślin. Każda gleba wymaga wzbogacenia, aby rośliny dobrze rosły. Za pomocą nawozów organicznym można dostarczyć im nie tylko niezbędnych makro- i mikroelementów, ale też wzbogacić ją w próchnicę i polepszyć jej właściwości. W takich ekologicznych nawozach znajdziemy szereg aktywnych związków pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Jaki wybrać nawóz naturalny?

Mogłoby się wydawać, że w przypadku nawozów naturalnych nie mamy zbyt dużego pola do popisu, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Ich rodzajów jest bardzo wiele, zarówno tych pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Z nawozów roślinnych wymienić można:

• Algi morskie,

• Kompost,

• Płynne nawozy z wciągami roślinnymi,

• Torf wysoki,

• Nawozy zielone,

• Korę drzew,

• Trociny,

• Odpady węgla brunatnego.

Z nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego mamy do wyboru:

• Guano,

• Biohumus,

• Obornik,

• Ziemię gnojową,

• Gnojówkę i gnojowicę,

• Nawóz kurzy.

Bardzo popularnym nawozem organicznym jest obornik, który zawiera kluczowe minerały do prawidłowego wzrostu roślin. Bardzo ważne będzie to, aby był on przekompostowany. W sklepach organicznych dostępny jest w wersji suszonej. W kompoście także znajduje się dużo składników odżywczych, które są bardzo dobrze przyswajalne przez rośliny. Nawóz ten powstaje przede wszystkim z roślin ogrodowych i resztek pochodzących z gospodarstwa domowego. Za jego pomocą można poprawić strukturę ziemi, dostarczając jej próchnicy, spulchniając i zwiększając jej przewiewność. Kompost jest praktycznie nawozem idealnym, z ilością którego nigdy nie można przesadzić. Dalej mamy torf, czyli źródło próchnicy. Ten naturalny nawóz rozluźnia glebę, zatrzymuje wodę w wierzchnich warstwach podłoża. Nieocenione są nawozy zielone, które powstają z szybko rosnących roślin, będących źródłem sporej ilości masy organicznej. Wystarczy je ściąć i rozdrobnić, a następnie wymieszać z wierzchnią warstwą przekopanej ziemi. Rośliny te zostaną zamienione w próchnicę, która zasili glebę. Stosowanie nawozów zielonych poprawia jej strukturę.

Kora drzew również świetnie sprawdza się w roli naturalnego nawozu. Stanowi świetne źródło próchnicy. Trzeba jednak liczyć się ze stosunkowo niewielką zawartością składników mineralnych, dlatego należy stosować ją jako dodatek, a nie jedyny nawóz. Dużo związków mineralnych znajdziemy z kolei w nawozie kurzym, obfituje on w azot. Bardzo ważne jest to, aby nawóz ten został uprzednio przefermentowany. Nie należy stosować go bez rozcieńczenia, gdyż może to być wręcz szkodliwe dla nawożonych nim roślin. W nawozie kurzym znajduje się zbyt duże stężenie związków mineralnych. W sklepach dostaniemy gotowe nawozy kurze w postaci granulatu, mączki lub zawiesiny. Z przerobionych resztek ogrodniczych powstaje biohumus, a wszystko to za sprawą hodowanych w tym celu dżdżownic kalifornijskich. Taki nawóz zawiera enzymy i mikroorganizmy, bardzo wiele składników pokarmowych.

Nawozy ekologiczne cena – ile zapłacimy za nawozy naturalne?

Do dyspozycji mamy nie tylko naturalne nawozy zielone, obornik czy kompost. W sprzedaży znajdują się gotowe produkty, bardzo wygodne w stosowaniu. Nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie wyprodukować własnego organicznego nawozu, co zresztą bywa trudnym i czasochłonnym procesem. Alternatywą będzie gotowy nawóz, który można kupić w każdym sklepie ogrodniczym czy przez Internet. Na ich korzyść przemawia to, że są od razu gotowe do użycia, w ich składzie znajdują się wyłącznie naturalne składniki. W produktach bio można mieć pewność co do tego, że wszystkie składniki są pochodzenia ekologicznego, a więc nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Z gotowych nawozów wymienia się te w formie granulek, w płynie, biohumus i obornik granulowany. Oferta nawozów ekologicznych jest bardzo szeroka, a ceny zróżnicowane. Kilogramowe opakowanie nawozu do różnych roślin kosztuje zwykle około 15 złotych. Przykładem będą produkty firmy Target. W asortymencie znajdują się też nawozy ekologiczne w płynie za ponad 10 złotych w przypadku litrowego opakowania. Aktywny komposter to również cena poniżej 15 złotych za kilogram. Stosunkowo tani jest biohumus do kwiatów, za litrowe opakowanie w płynie zapłacimy poniżej 10 złotych. W przypadku roślin doniczkowych ciekawą opcją jest nawóz naturalny w postaci pałeczek, 40 sztuk to koszt rzędu 6 złotych. Można też kupić polepszacz glebowy do wszystkich upraw działkowych i przydomowych w cenie ponad 35 złotych za dwa litry.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem Natureum, który oferuje wysokiej jakości naturalne nawozy do roślin.