Ile kosztuje dom spokojnej starości?

Dom spokojnej starości – lepszy ośrodek prywatny czy państwowy?

Dom spokojnej starości to miejsce przeznaczone dla osób starszych chcących zamieszkać w takiej placówce. Najczęściej to dzieci decydują się na poszukiwanie takiego ośrodka dla swoich niedołężnych rodziców. Jednak bywa też tak, że zainteresowanymi są sami seniorzy, którzy czując się samotni, postanawiają zgłosić się do domu opieki. Domy spokojnej starości dzielą się na placówki prywatne i państwowe. Decydując się na wybór ośrodka państwowego, trzeba pamiętać, że może wiązać się to z oczekiwaniem na miejsce, które może potrwać nawet kilka lat.

Prywatne domy spokojnej starości znacznie się różnią od placówek państwowych. Różnice głównie widać w standardzie, komforcie i zakresie świadczonych usług. Wszystko to przekłada się na miesięczne koszty w danym ośrodku. Oferta prywatnych domów spokojnej starości obejmuje poza noclegiem, wyżywieniem i całodobową opieką również opiekę lekarską i duszpasterską, wizyty duszpasterskie i zajęcia kulturalno-oświatowe. Oprócz tego takie ośrodki zapewniają również fizykoterapię, hydroterapię, masaże, terapię falą uderzeniową czy na przykład sauny na podczerwień. Jeśli chodzi o państwowe domy spokojnej starości, to mają one zagwarantować: poczucie bezpieczeństwa, intymność, prawo do godności i opiekę dostosowaną do sprawności ruchowej i psychicznej seniora.

Dom spokojnej starości Warszawa

Szukając domu spokojnej starości w Warszawie, warto zwrócić uwagę na całodobowy prywatny dom opieki Villa Trojany, który zlokalizowany jest w Żmijewo-Trojany (około 100 km od Warszawy). Gwarantuje on całodobową opiekę, spokój i rozrywkę. Na miejscu dostępny jest m.in. doskonale wyposażony gabinet lekarski, masażysta oraz kuchnia. Istnieje możliwość doboru indywidualnej diety przy pomocy dietetyka. Dom spokojnej starości oferuje także usługę door-to-door, która polega na pomocy w przewiezieniu pensjonariusza z domu do ośrodka.

Dom spokojnej starości koszt – od czego zależy?

Jeśli chodzi o koszt w państwowych placówkach, to ustalany jest on przez urząd gminy. Opłata dla regionalnych domów starości ustalana jest przez organy starostwa, a czasem przez marszałka województwa. Ich decyzje publikowane są do końca marca każdego roku na łamach wojewódzkich dzienników urzędowych. Seniorzy przebywający w państwowych domach spokojnej starości oddają im 70% swojej emerytury, a reszta kosztów pokrywana jest przez rodzinę lub państwo. Koszty za pobyt w prywatnym domu spokojnej starości są bardzo różne. Opłaty sięgają od około 2000 złotych i zależą od panujących standardów, liczby miejsc w pokojach czy też liczby dostępnych zabiegów.

Koszty pobytu w prywatnych domach spokojnej starości zależą m.in. od: