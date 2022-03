Mundur strażacki – co to w ogóle jest?

Osoby pracujące w tej formacji korzystają z różnych typów umundurowania w zależności od okoliczności. Generalnie garderobę straży pożarnej możemy podzielić na trzy rodzaje:

ubranie koszarowe – mundur, który składa się z bluzy koszarowej, spodni, kamizelki, czapki z daszkiem i trzewików. Jest to codzienny mundur strażacki, który nosi się przede wszystkim podczas szkoleń, zawodów czy zabezpieczania imprez masowych;

umundurowanie specjalne – czyli strój bojowy, z jakiego strażacy korzystają podczas akcji strażackich. Ma ono zabezpieczyć strażaka przed oddziaływaniem płomieni, promieniowania cieplnego, wody czy pary wodnej. Takie komplety składają się ze specjalnych spodni i kurtki;

ubiór wyjściowy – jest to umundurowanie, które strażacy noszą podczas oficjalnych uroczystości i wydarzeń. Takie umundurowanie składa się z munduru wyjściowego płaszcza zimowego lub letniego, białej koszuli, skórzanych półbutów oraz specjalnego nakrycia głowy.

Jak widzisz, mundurów strażackich jest kilka – tym bardziej jeśli dodamy do tego ubrania żaroodporne i specjalne umundurowanie kadry dowódczo-sztabowej. Pozostańmy jednak przy trzech podstawowych rodzajach i sprawdźmy, ile kosztuje mundur strażacki.

Mundur strażacki – cena

Ile kosztuje mundur strażacki? Cena – tu oczywiście obędzie się bez zaskoczeń – zależy w dużej mierze od typu umundurowania. Miejmy jednak świadomość tego, że zapisując się do OSP czy też szkoląc się na strażaka, to nie my jesteśmy zobowiązani do pokrycia kosztów zakupu munduru. Państwowa Straż Pożarna powinna zadbać o umundurowanie dla swoich pracowników, natomiast w przypadku OSP zakupów mundurów powinien być sfinansowany z publicznych środków finansowych.

W cenach mundurów strażackich można się rozeznać, sprawdzając po prostu oferty sklepów z wyposażeniem strażackim, takich jak florian.sklep.pl. Sprawdźmy zatem, ile kosztuje umundurowanie strażaka:

mundur koszarowy – w zależności od tego, jakie elementy obejmuje komplet, takie umundurowanie może kosztować od około 200 (w przypadku kombinezonu sportowego) do ponad 500 złotych. Najdroższe zestawy są wyposażone we wszystkie elementy odzieży i akcesoria;

mundur specjalny – umundurowanie specjalne dzieli się na kilka podrodzajów: odzież zgodną z OPZ, ubrania pozostałe oraz pozostałe w wersji GOLD. Ceny mundurów specjalnych zaczynają się od niespełna 2000 złotych, najdroższe modele kosztują nawet powyżej 4000 złotych;

mundur strażacki wyjściowy – mundur wyjściowy PSP, czyli garnitur i spodnie, to koszt około 650 złotych. Pamiętajmy jednak, że do tego należy dokupić koszulę, krawat, buty i czapkę, więc finalna cena może być nawet dwukrotnie wyższa.

Gdzie kupić mundur strażacki? Zapoznaj się z ofertą specjalnych sklepów internetowych, takich jak wspomniany florian.sklep.pl.