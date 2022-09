Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu młodego kierowcy?

Koszt ubezpieczenia OC jest zależny od szacowanego ryzyka ubezpieczeniowego, z jakim wiąże się konkretny kierowca. Im jest ono wyższe, tym większa będzie naliczana składka. Między innymi z tego powodu młode osoby płacą więcej za OC niż wprawieni za kierownicą.

Główne czynniki wpływające na wysokość składki OC

Chociaż czynników wpływających na wysokość składki OC jest wiele, kilka z nich szczególnie wpływa na kształtowanie cen dla młodych kierowców. Znaczenie mają:

wiek – im młodsza osoba, tym większe ryzyko ubezpieczeniowe niesie za sobą,

doświadczenie w prowadzeniu pojazdu – im mniejsze, tym większe prawdopodobieństwo spowodowania zdarzenia drogowego.

Ponadto uwzględniane są: marka pojazdu (sportowe samochody mają wyższe ubezpieczenie OC z uwagi na wyższe osiągi), miejsce zamieszkania (im większe miasto, tym większe ryzyko spowodowania zdarzenia drogowego).

OC młodego kierowcy – ile trzeba zapłacić?

Czy wiesz, że OC dla młodego kierowcy może być nawet kilkakrotnie wyższe w porównaniu ze składką opłacaną przez osobę doświadczoną w prowadzeniu pojazdów? Wynika to z dużego ryzyka ubezpieczeniowego, co dodatkowo potwierdzają statystyki policyjne. Okazuje się, że młodzi kierowcy wiodą prym, jeśli chodzi o powodowanie zdarzeń drogowych – zarówno zwykłych kolizji, jak i poważniejszych wypadków. Jest to związane z brakiem doświadczenia w prowadzeniu pojazdów połączonym z brawurą i nieumiejętnością dostosowania się do szybko zmieniających się warunków na drodze.

Jak wynika z danych opublikowanych przez jeden z najpopularniejszych serwisów ubezpieczeniowych, w I kwartale 2022 roku kierowcy w wieku 18 lat za OC płacili średnio 2056 zł. Dla porównania – polisa dla osób w wieku 58-65 kosztowała średnio 440 zł. Różnica jest kolosalna!

Tanie OC dla młodego kierowcy – czy to możliwe?

Zastanawiasz się, czy – jako młody kierowca – możesz kupić OC poniżej średniej ceny? Okazuje się, że tak – wszystko zależy od tego, z jakim ryzykiem ubezpieczeniowym się wiążesz. Łatwo to oszacować, korzystając z kalkulatora dostępnego pod adresem: https://rankomat.pl/kalkulator/oc-ac/.

Wystarczy wypełnić formularz, aby w odpowiedzi otrzymać informację o cenach zaproponowanych przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Potem należy tylko porównać dostępne propozycje i wybrać tę najlepiej wpisującą się w twoje cenowe oczekiwania. Tym sposobem można zaoszczędzić co najmniej kilkaset złotych.

Pamiętaj! Ubezpieczenie OC młodych kierowców wcale nie musi kosztować kilku tysięcy złotych. Jeśli zapoznasz się z ofertą wielu firm ubezpieczeniowych, masz szansę płacić mniej niż statystyczny 18-latek.