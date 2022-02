Ile się czeka na otrzymanie kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy pozwala na uzyskanie finansowania zewnętrznego dowolnych celów. Można więc wykorzystać go na zakup sprzętu RTV i AGD, pokrycie kosztów nauki czy leczenia, ale i na remont mieszkania i domu. W wielu przypadkach najbardziej liczy się to, by móc go jak najszybciej otrzymać. Ile czeka się na pieniądze?

Tempo wypłaty gotówki uzależnione od formy udzielenia zobowiązania

Najszybciej można uzyskać do dowolnej dyspozycji klienta kredyt gotówkowy udzielany online. W ostatnim czasie instytucje finansowe zdecydowały się na rozbudowanie systemu zdalnej obsługi, łącznie z udzielaniem pożyczki online na wniosek konsumenta. Jeśli więc oznaczy on, że chce uzyskać przelew kapitału na wskazane konto, które na dodatek znajduje się w tym samym banku, co rachunek danej instytucji, ma szansę na szybkie zainkasowanie środków.

Nieco dłużej trzeba będzie poczekać, jeśli pieniądze wypłacane są do rąk własnych, po podpisaniu umowy lub przekazem pocztowym na adres korespondencyjny wskazany przez klienta.

Wypłata po podjęciu postanowienia

Zanim pieniądze zostaną wypłacone w pożądany sposób, wniosek musi być przeanalizowany. Bank ustala, czy udzielić finansowania czy też nie – na podstawie weryfikacji wiarygodności. Obejmuje to kontrolę historii w BIK oraz badanie zdolności wnioskującego.

Czas oczekiwania na wydanie postanowienia może wynosić od kilkunastu minut do nawet kilku tygodni. Wszystko zależy od:

wnioskowanej kwoty,

liczby procedowanych w tym samym czasie dokumentów,

kompletności wypełnienia druków wraz z wymaganymi załącznikami,

źródła pozyskiwanych dochodów przez klienta,

okresu udzielanej pożyczki,

wewnętrznych procedur.

Banki deklarują, jak szybko wydadzą wstępną decyzję – ta może być przekazana nawet w 2 minuty od chwili złożenia pisma, głównie online lub w aplikacji mobilnej. Natomiast właściwe stanowisko i przekazanie gotówki może wystąpić nawet w tym samym dniu, choć większość instytucji wskazuje, że maksymalnie będzie to miało miejsce w terminie nieprzekraczającym tygodnia. ING Bank Śląski podaje, że wyda opinię w ciągu 48 godzin, a Santander Bank Polska niezwłocznie. Alior Bank wypłaca środki natychmiast po wydaniu decyzji, która trafia do zainteresowanego w ciągu od 15 minut do kilkudziesięciu godzin, choć zwykle ma to miejsce na drugi dzień od złożenia wniosku. Alternatywą są pożyczki online, które możesz otrzymać na swoje konto natychmiast po wydaniu pozytywnej decyzji przez pożyczkodawcę.

Tempo wypłaty zależy od wielu zmiennych, ale w sprzyjających warunkach i przy dopełnieniu wszystkich formalności klient ma szansę otrzymać pieniądze z takiego zobowiązania tak szybko, jak pożyczkę od firmy pozabankowej.