Informacja o konkursie „Moje bezpieczne środowisko”

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz

z komendantami miejskimi i powiatowymi PSP woj. lubelskiego, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza młodzież

w wieku 15-19 lat z terenu woj. lubelskiego do udziału w konkursie „Moje bezpieczne środowisko”.

Konkurs rozpoczyna się 5 września br. i trwa do 28 września br.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy multimedialnej (film, prezentacja, animacja)

w III kategoriach:

I – Bezpieczeństwo pożarowe i ekologiczne

II – Życie lasu, w tym niebezpieczne zwierzęta żyjące w lasach polskich

III – Bezpieczny wypoczynek w górach i nad wodą

Każda z prac konkursowych powinna zawierać nawiązanie do działalności Państwowej Straży Pożarnej oraz ochrony środowiska. Prace multimedialne należy przygotować przez dwuosobowe zespoły.



