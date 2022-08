Intercyza – co to właściwie jest?

Unieważnienie intercyzy

Jeśli małżonkowie są zgodni, umowę intercyzy można w każdej chwili unieważnić, co będzie skutkowało powstaniem wspólności majątkowej. Jeśli jednak jest to przedmiotem konfliktu, o unieważnienie można się ubiegać przed sądem. Będzie to jednak dość trudne zadanie, jako że w tym celu należy udowodnić, że intercyza majątkowa została zawarta z tak zwaną wadą oświadczenia woli. Oznacza to sytuację, w której jedna ze stron nie miała pełnej wiedzy odnośnie sytuacji majątkowej. W praktyce jednak, nawet jeśli jedno z małżonków nie zdawało sobie sprawy na przykład ze zobowiązań drugiej strony, bywa to niezwykle trudne do udowodnienia.

Podsumowując, intercyza jest rodzajem umowy, która odpowiednio sporządzona zabezpiecza interesy współmałżonków. Przed podjęciem decyzji o jej sporządzeniu, warto gruntowanie rozważyć wszystkie za i przeciw, ponieważ decyzja taka może mieć poważne konsekwencje w przypadku na przykład rozwodu.