Internet mobilny dla seniora. Jaki wybrać?

Internet mobilny na abonament w Otvarta.

Mając świadomość, że korzystanie z Internetu mobilnego w abonamencie jest znacznie bardziej opłacalne niż oferta na kartę, warto zwrócić uwagę na propozycję firmy Otvarta. Jest to bowiem istniejący od 2004 roku polski operator, który przez lata posiadał w swojej ofercie wyłącznie abonament dla firm. Obecnie oferuje również usługi dla klientów indywidualnych, a pełna oferta znajduje się pod linkiem: https://otvarta.pl/. W tym miejscu warto podkreślić, że Otvarta to jeden z pierwszych operatorów na polskim rynku, który zaczął udostępniać swoim klientom korzystanie z Internetu w technologii 5G. Zaletą jest również fakt, że Otvarta oferuje zdecydowanie więcej opcji do wyboru niż inni operatorzy - ceny abonamentów zaczynają się już od 19,99zł a kończą na99,99zł). Co więcej, każda usługa realizowana jest w ramach umowy bezterminowej. Decydując się na abonament internetowy w Otvarta można korzystać z sieci 5G na dowolnym urządzeniu, czyli nie tylko telefonie, ale również komputerze, telewizorze, konsoli, czy tablecie. Zaletą w tym przypadku jest nie tylko stale rosnący zasięg 5G, ale również fakt, że Otvarta udostępnia obecnie transfer danych na poziomie 600 Mb/s. Standardowo klient otrzymuje dynamiczny adres IP, jednak można uzyskać również publiczny stały adres IP, co jest wymagane w przypadku zastosowań wymagających dostępu urządzeń domowych, czy monitorujących na odległość. Opcjonalnie nadany może zostać także prywatny stały IP, który wykorzystuje się najczęściej w zastosowaniach firmowych.

Dlaczego jeszcze warto postawić na Internet mobilny w abonamencie Otvarta? Przede wszystkim ze względu na stabilność sieci 5G, która jest znacznie większa od swoich poprzedników, czyli technologii LTE/4G. Wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury sprawia, że nie trzeba obawiać się wystąpienia przeciążeń nadajników, a połączenie cechują dużo mniejsze opóźnienia w transmisji. Czy jest to istotne dla seniorów? Oczywiście, że tak, ponieważ Internet mobilny 5G może być udostępniany jako Internet domowy, a co za tym idzie, wykorzystywany również przez pozostałych domowników. Przykładem mogą być wnuki, które z pewnością chętnie grają w gry, co wymaga nie tylko dużej szybkości, ale również wydajności Internetu.