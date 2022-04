Inwerter czy mikroinwerter - co wybrać przy budowie instalacji fotowoltaicznej?

Inwertery i mikroinwertery do fotowoltaiki - co wybrać?

Obecnie właściciele domów jednorodzinnych, gdzie zainstalowana jest fotowoltaika, poszukują odpowiednich rozwiązań umożliwiających im maksymalizację ilości wyprodukowanej energii. Inwerter lub mikroinwertery to jedne z najważniejszych elementów każdego systemu fotowoltaicznego, jednak podjęcie decyzji o tym, co wybrać, ma duży wpływ pod kątem ich zastosowań i parametrów.

Inwerter fotowoltaiczny - czym jest?

Inwertery fotowoltaiczne zmieniają prąd i napięcie stałe, produkowane przez moduły fotowoltaiczne na napięcie i prąd przemienny o parametrach zgodnych z energią elektryczną w sieci publicznej niskiego napięcia (230/400 V, 50 Hz). Co ważne, inwerter fotowoltaiczny, poza samą zmianą prądu stałego na przemienny, pozwala również monitorować pracę instalacji i informować o statystykach produkcji energii oraz pojawiających się problemach w systemie, co pozwoli zapobiegać awarii elektrycznej.

Istotną wiedzą w zakresie falowników (inwerterów) jest również podział na ich typ w zależności od sposobu współpracy z siecią. Tym samym, inwertery fotowoltaiczne dzielą się na sieciowe i wyspowe:

Inwerter fotowoltaiczny wyspowy, który nie synchronizuje się z publiczną siecią energetyczną i nie wprowadza do niej energii elektrycznej, a z kolei gromadzi ją w akumulatorach niezbędnych przy instalacji z tego typu inwerterem.

Inwerter fotowoltaiczny sieciowy, który synchronizuje się z siecią publiczną i wprowadza do niej energię elektryczną. Niektóre z takich inwerterów mogą współpracować z akumulatorami, co pozwoli zwiększyć autokonsumpcję produkowanej energii.

Inwertery fotowoltaiczne można także podzielić ze względu na ich wielkość i sposób podłączenia modułów fotowoltaicznych:

Mikroinwertery, które współpracują z jednym modułem PV.

Falowniki szeregowe, które współpracują z szeregami modułów PV i mają zazwyczaj moc od 1 do 50 kW. W mikroinstalacjach, czyli przede wszystkim instalacjach domowych, moduły fotowoltaiczne podłączone są zazwyczaj do jednego inwertera.

Falownik centralny, który charakteryzuje się bardzo dużą mocą i przeznaczone są do pracy na farmach fotowoltaicznych.

Mikroinwertery fotowoltaiczne - czym są?

Mikroinwerter fotowoltaiczny jest urządzeniem znacznie mniejszym niż wcześniej omówione falownik szeregowy i falownik centralny. Co ważne, każdy z wykorzystanych mikroinwerterów jest montowany bezpośrednio pod modułem fotowoltaicznym. Z funkcją mikroinwertera jest podobnie jak w przypadku inwertera szeregowego - zmiana prądu stałego na prąd przemienny, jednak różnicą jest to, że ta zmiana odbywa się na poziomie jednego lub kilku modułów PV. Mikroinwertery mają jednak swoje ograniczenia z uwagi na zakres prądowo-napięciowy. Taki mikroinwerter może nie współpracować z każdym modułem fotowoltaicznym. Ze względu na ich montaż bezpośrednio pod modułem, narażone są również na skrajne warunki pogodowe (latem bardzo wysokie temperatury, a zimą niskie ujemne). Dodatkowo, z uwagi na miejsce montażu, dostęp do nich w przypadku awarii jest utrudniony.

W przypadku decyzji, który z opisanych wyżej inwerterów wybrać do instalacji fotowoltaicznej dla gospodarstwa domowego, powinno się przede wszystkim brać pod uwagę inwerter szeregowy lub mikroinwertery. Należy jednak wspomnieć, że mikroinwertery instaluje się najczęściej przy małych instalacjach, których moduły fotowoltaiczne są zamontowane na dachach i występują lokalne problemy z ich zacienieniem. Taki mikroinwerter może być również dobrym rozwiązaniem dla osób, które myślą przyszłościowo o rozbudowie swojej mikroinstalacji lub, gdy moduły fotowoltaiczne są ustawione pod różnymi kątami i azymutem.