Inwestycja w mieszkanie nad morzem - jak wynajmować, gdzie kupić?

[lead]Coraz więcej osób upatruje w inwestycji w mieszkanie nad morzem sposobu na pomnażanie majątku. Jednocześnie sami chcą korzystać z nabytej nieruchomości. Jaką formę wynajmu turystom powinni wybrać? Na co zwrócić szczególną uwagę w wyborze mieszkania? Gdzie ceny są najwyższe, a gdzie znajdziemy okazje? Zapraszamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem na temat inwestowania w mieszkania i apartamenty nad morzem.[/lead]

Mieszkanie nad morzem - jakie przeznaczenie?

Przede wszystkim należy się zastanowić jakie będzie główne przeznaczenie kupowanej przez nas nieruchomości. Jaki cel ma nasza inwestycja w mieszkanie nad morzem? Na jaki balans między naszym wypoczynkiem a wynajmem turystom się zdecydujemy? Rynek oferuje nam w tym zakresie kilka rozwiązań. Pierwszym z nich są condohotele. Jest to zdecydowanie inwestycja wymagająca najmniej zaangażowania ze strony właściciela. Condohotele działają często w budynkach hotelowych, w których niektóre z mieszkań (najczęściej 2-pokojowe, czasem z aneksem kuchennym, co różni je od standardowego pokoju hotelowego) mają prywatnego właściciela. Inwestor w tym przypadku nie musi martwić się o obłożenie lokalu - reklamą i rezerwacjami zajmie się operator budynku. Tak samo będzie z utrzymaniem czystości czy drobnymi naprawami w przypadku uszkodzenia wyposażenia przez gości. Jednak taka wygoda ma swoją cenę. Po pierwsze wszystkie mieszkania w danem condohotelu muszą być utrzymane w tym samym standardzie i wystroju - stąd na rynku dominują oferty wykończonych już nieruchomości. Na rynku pierwotnym, dodajmy. Rzadkością są tego typu oferty na rynku wtórnym. Kolejną przeszkodą może okazać się fakt, że takie mieszkania w świetle prawa są lokalami użytkowymi. Oznacza to 23% podatku VAT przy zakupie oraz podatek od nieruchomości dla budynków i gruntów pod działalność gospodarczą (wyższy niż ten dla budownictwa mieszkalnego). Jest też wieloletnia umowa z operatorem budynku, w której określona będzie długość tzw. pobytu właścicielskiego - czyli czas, w którym mieszkanie będzie do naszej dyspozycji. Standardem rynkowym są co najmniej dwa-trzy tygodnie w roku, jednak wybór terminu bywa ograniczony (np. wyłączone są miesiące wakacyjne). Jednak ten element podlega zawsze negocjacji i może zostać dopasowany do potrzeb inwestora. Zwłaszcza, że zbalansować go może stała stopa zwrotu, bez względu na obłożenie - co w przypadku dość "kapryśnej" pogody nad naszym morzem, można uznać za duży plus. Condohotel jest więc rozwiązaniem niemal bezobsługowym dla właściciela mieszkania, a oferuje stały dochód pasywny. Próg wejścia może okazać się jednak wysoki, więc dla większości klientów zakup "za gotówkę" nie będzie możliwy. Znacznie bardziej wymagającym, ale też elastycznym z punktu widzenia inwestora, jest rynek apartamentów. Chociaż słowo "apartament" sugerować może coś bardzo luksusowego (a co za tym idzie drogiego), to szybki rzut oka na tę kategorię na portalach turystycznych wystarczy, by przekonać się, że mamy do czynienia po prostu z mieszkaniami dostępnymi pod wynajem krótkoterminowy. Rozpiętość lokalizacji i standardu tego typu nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym jest ogromna. To właśnie w tym momencie rozpoczyna się duże zaangażowanie inwestora. Lokalizacja będzie dla opłacalności naszego przedsięwzięcia kluczowa. Apartamenty w Trójmieście, Kołobrzegu (do niedawna niekwestionowany lider na rynku wynajmu krótkoterminowego) czy Świnoujściu cieszą się większym zainteresowaniem (a co za tym idzie gwarantuję większe obłożenie) niż w miejscowościach uważanych za mniej turystyczne. Obecnie bardzo “w modzie” jest województwo zachodniopomorskie, które jeszcze do niedawna nie przyciągało inwestorów. Tutaj czynnikiem zmiany okazali się nasi zachodni sąsiedzi, którzy chętnie odwiedzają polskie wybrzeże w celach zdrowotnych. Kolejny kluczowy punkt - odległość od plaży (oczywiście jak najniższa). Nie można jednak zaniedbywać naszych potencjalnych gości w przypadku gorszej pogody - bliskość centr rozrywki, atrakcji turystycznych, lokali gastronomicznych - wszystkie te czynniki musimy wziąć pod uwagę. Rozdrobniony rynek daje nam też znacznie większe pole manewru w przypadku standardu wyposażenia. Możemy zacząć w jego niższych strefach, by z czasem podwyższać atrakcyjność lokalu, a wraz z nim ceny za noclegi. Pytanie czy mamy możliwość samodzielnie zarządzać naszym mieszkaniem? Jeżeli tak, to zachowamy pełną wolność w tym kiedy i komu zdecydujemy się je wynająć, jaki czas przeznaczymy na własny użytek, jakich portali hotelarskich użyjemy do promocji i jak rozwiążemy kwestię utrzymania czystości (zawsze możemy skorzystać z firm zewnętrznych). W sytuacji, w której brakuje nam czasu lub jest to logistycznie niemożliwe z racji naszego stałego miejsca zamieszkania, być może będziemy musieli się posiłkować współpracą z zewnętrznym operatorem. Podobnie jak w przypadku condohoteli czekają nas wtedy negocjacje, co do czasu pobytu właścicielskiego, prowizji operatora, uzależnienia stopy zwrotu od obłożenia (co niestety dla nas jest standardem w przypadku apartamentów) itp. Dominującą motywacją osób kupujących mieszkania nad morzem jest połączenie wypoczynku z dodatkowym zarobkiem (zwłaszcza jeżeli traktują je jako inwestycję). Nie brakuje, oczywiście, tych którzy do nadmorskich miejscowości przeprowadzają się “na stałe”, jednak w tym przypadku zupełnie inne są kryteria doboru nieruchomości. Mieszkania poza centrami miast, z dala od turystycznego zgiełku, dobrze skomunikowane z kluczowymi instytucjami (szkoły, galerie handlowe itp.) - te cechy są niemal odwrotnością tego, czego szukają przyszli właściciele apartamentów, przynajmniej w części, przeznaczonych pod wynajem krótkoterminowy.

Mieszkanie nad morzem - jakie ceny?

Jak pisaliśmy wyżej, zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny obfitują w bardzo zróżnicowane oferty. Jako pewnik można przyjmować, że cena metra kwadratowego mieszkania w miejscowości nadmorskiej będzie wyższa niż w miejscu położonym zaledwie kilka kilometrów dalej w głąb lądu. Niestety dla potencjalnych nabywców - rynek również rozpoznaje potencjał inwestycyjny mieszkania nad morzem. Paradoksalnie Trójmiasto nie musi okazać się najdroższe. Oczywiście - ekskluzywny apartament w Gdyni czy Sopocie, mieszczący się w centrach tych miast, to nawet 30-35 tysięcy za metr kwadratowy. Jednak miasta te dysponują dużym rynkiem nieruchomości, duży (ponad 200 m2) apartament można znaleźć już w granicach 16 tys/m2. Wciąż trudno określić to jako "okazję", jednak biorąc pod uwagę świetną lokalizację i bliskość centr rozrywki (które z pewnością przyciągną gości do naszego apartamentu) taka oferta zaczyna nabierać atrakcyjności. Może w takim razie inny kierunek? Mniejsze miejscowości nastawione niemal tylko na turystykę (wspomniany już Kołobrzeg czy Jurata) oferują mieszkania w wysokim standardzie od 10 do aż 35 tys/m2. Po raz kolejny - wysoka liczba turystów podnosi ceny na rynku. Jeżeli jesteśmy gotowi nieco obniżyć wymagania co do standardu (i np. podwyższyć go w przyszłości), to ciekawym kierunkiem wydaje się Hel (już od 4 tys/m2) czy wspomniane wcześniej Świnoujście (wiele mieszkań poniżej 8 tys/m2). Zwłaszcza w województwie zachodniopomorskim będziemy obserwować w najbliższych latach znaczny wzrost cen nieruchomości, więc może okazać się, że jest to ostatni moment na uzyskanie satysfakcjonującej nas oferty. Zawsze warto też zainteresować się nieco mniej "medialnymi" miejscowościami - Mechelinki czy Ustronie Morskie jeszcze parę lat temu oferowały ceny znacznie atrakcyjniejsze niż wyżej wymienione miasta. Wciąż znajdziemy tam ciekawe oferty, jednak po rynku widać coraz większe zainteresowanie kupujących. Ciekawym, chociaż przez niektórych pogardzanym, rozwiązaniem są też "mikromieszkania". Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie będzie to nasze stałe miejsce pobytu, a nasi goście również nie będą w nim spędzać więcej niż tydzień-dwa, możemy znacznie zaoszczędzić na "odchudzeniu" metraża. Mieszkania poniżej 30 m2 znajdziemy już za 7 tys/m (Hel, Łeba) czy 9 tys/m (Ustka, Krynica Morska). Weźmy pod uwagę też to jak nasze mieszkanie będzie prezentowało się na tle konkurencji na portalach z rezerwacjami. O turystów z nieco mniej okazałym budżetem również warto zawalczyć.

Mieszkanie nad morzem - perspektywy

Rynek inwestycji w mieszkania nad morzem rośnie z roku na rok. Powodów jest co najmniej kilka. Przede wszystkim jest to doskonały sposób na lokowanie kapitału. W czasach, gdy oprocentowanie lokat bankowych jest na skandalicznie niskim poziomie, szukamy alternatyw. Alternatyw, które zapewnić mogą nam wyższy zysk, a takim rozwiązaniem są właśnie mieszkania i apartamenty nad morzem. Niektórzy analitycy mówią nawet o 6 do 10% stopy zwrotu w ujęciu rocznym, co jest wynikiem trudnym do pobicia przez inne łatwo dostępne inwestycje. Wieszczone od kilku lat spadki cen mieszkań wciąż nie nastąpiły, więc nawet w przypadku porażki na rynku wynajmu, raczej na pewno sprzedamy nieruchomość z zyskiem. Oddzielną motywacją jest chęć posiadania własnej, oddzielonej od innych turystów, przestrzeni w atrakcyjnej lokalizacji. Nabrało to dodatkowego znaczenia w dobie pandemii, podczas której hotele albo były całkowicie zamknięte, albo działały w znacznie ograniczonym zakresie. Do własnego apartamentu nikt nam nie zabroni wejść. Oczywiście obecna, tak nietypowa, sytuacja epidemiczna na świecie miała ogromny wpływ na liczbę turystów odwiedzających nadmorskie miejscowości. Jednak, jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, ruch turystyczne wewnątrz kraju ucierpiał znacznie mniej od tego międzynarodowego (prawie 23-procentowy spadek turystyki krajowej, w stosunku do ponad 54-procentowego spadku w przypadku wycieczek zagranicznych, dane w stosunku do roku 2019). Analitycy spodziewają się też szybszego powrotu do względnej normy nad polskim morzem, co zdają się potwierdzać doniesienia medialne o tłumach na plażach Bałtyku. Więcej danych i porównanie ruchu turystycznego “rok do roku” znajdziemy na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/podstawowe-dane-statystyczne--turystyka-w-roku-2020-i-ich-zmiana-w-porownaniu-do-roku-poprzedniego