iPhone 13- czego możemy się spodziewać?

iPhone 13- kiedy nastąpi premiera?

Oczywiście, o dacie premiery najnowszych modeli smartfonów Apple zdecyduje sam producent, jednak wszelkie przecieki jednoznacznie potwierdzają, że premiera ma nastąpić w połowie września. Prawdopodobnie, iPhone 13 będzie dostępny w wersji mini, Pro oraz najbardziej zaawansowanej- Pro Max. Nie znamy szczegółów, mamy jednak pewność, że najnowszy model nas mile zaskoczy i da o wiele większe możliwości!

iPhone 13 Pro- co się zmieni?

Największą deklarowaną innowacją ma być wyższa częstotliwość odświeżania wyświetlacza smartfonów iPhone 13 Pro i Pro Max. Według dostępnych informacji, częstotliwość odświeżania ma wynieść 120 Hz przy zastosowaniu ekranu typu LPTO OLED. Takie parametry zapewnią nie tylko obraz o płynnych zmianach, dostosowanych do źródła obrazu, ale także znacznie wyższą energooszczędność. Możliwe ma być stosowanie opcji ekranu zawsze włączonego, na którym będzie wyświetlać się godzina, stan baterii oraz ostatnie powiadomienia.



Tym, o czym już teraz jest głośno w kontekście najnowszych modeli iPhone 13 jest aparat. Nie wiadomo dokładnie, jakie będzie miał parametry, wiadomo jednak, że liczba obiektywów prawdopodobnie pozostanie bez zmmian. Możemy się jednak tylko domyślać, że z najnowszymi modelami iPhone'ów fotografia wzniesie się na jeszcze wyższy poziom, gwarantując zdjęcia o najwyższej jakości.



Nowy iPhone 13 gwarantuje procesor o najwyższych parametrach technicznych. Prawdopodobnie będzie od wykonany w technice litografii 5-nanometrowej z zaimplementowanym modemem 5G. To pozwoli na o wiele większą wydajność i oszczędność, zwłaszcza w porównaniu ze starszymi generacjami urządzeń.



Jeżeli mowa o wyglądzie nowych iPhone'ów, prawdopodobnie nie ulegnie on znaczącym zmianom. Wszystko wskazuje na to, że bryła pozostanie taka sama, jak w przypadku wcześniejszych modeli, choć z pewnością wprowadzone zostaną jakieś subtelne zmiany.

Wciąż nie wiemy, ile będzie kosztował najnowszy model smartfona Apple, nie wynika to także z najnowszego raportu. Prawdopodobnie dowiemy się tego dopiero w połowie miesiąca, w dniu premiery oczekiwanego sprzętu.

Macrumors iPhone 13- czy warto?

iPhone 13 już przed premierą budzi ogromne emocje wśród miłośników sprzętu tej marki. Nic w tym dziwnego, wszyscy jesteśmy ciekawi, jak producent sprosta coraz to wyższym oczekiwaniom swoich klientów. Nie ulega wątpliwości jednak, że pojawienie się nowego modelu sprawi, że starszy iPhone 12 czy jeszcze wcześniejsze i obecnie o wiele tańsze modele znikną ze sklepowych półek. Nie tylko najnowszy iPhone 13, ale także wcześnie modele smartfonów od Apple umożliwiają łączność satelitarną, mają doskonałe parametry techniczne, a do tego są niezawodne. Najbardziej zaawansowany model nowego iPhone'a 13 Pro Max z pewnością zachwyci nas swoimi parametrami technicznymi, które sprawią, że korzystanie z urządzenia będzie jeszcze wygodniejsze.

Urządzenia od Apple zostały włączone w technologię 5G. Dzisiaj zasadniczo nie jest to jeszcze absolutna konieczność, jednak już za parę lat to może się zdecydowanie zmienić. Ponadto, nie tylko najnowszy model, ale także starsze generacje, cechują się szybką z warstwą ceramiczną, szkłem z tyły oraz obramowaniem stworzonym z lotniczego aluminium lub chirurgicznej stali nierdzewnej, w zależności od modelu. To sprawia, że smartfon, choć subtelny i delikatny z wyglądu, w rzeczywistości jest urządzeniem niesamowicie wytrzymałym na wszelkie niekorzystne czynniki i nieszczęśliwe wypadki. Producent zapewnia, że smartfony Apple wytrzymają zanurzenie w wodzie na głębokości do 6m nawet przed 30 min i wyjdą z tego bez szwanku. Nie polecamy próbować, jednak warto wiedzieć, że są one wodoszczelne- wypadki przecież się zdarzają. Do smartfonów dołączane są różnego rodzaju akcesoria- skórzane portfele, silikonowe etui czy bezprzewodowe ładowarki.





Niezawodny iOS





Tym, co w wielu przypadkach decyduje o wyborze smartfonów marki Apple jest przede wszystkim system operacyjny iOS, znany jako niezawodny i niezwykle stabilny. Wiele osób twierdzi, że jest on nie tylko wydajniejszy, ale także o wiele bezpieczniejszy od systemu Android. Jeśli lubisz korzystać z aplikacji, nie musisz się martwić- liczba aplikacji dostępnych na system iOS to obecnie ponad 1,8 mln, a liczba ta ciągle wzrasta. System iOS cechuje się pełną kompatybilnością z innymi gadżetami marki Apple, np. z iPadami czy Apple Watchami.

Jeżeli chcez dowiedzieć się więcej na temat przewidywań odnośnie najnowszego modelu iPhone 13, zajrzyj tutaj: https://www.euro.com.pl/cms/iphone.bhtml.

