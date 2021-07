Jak bezpiecznie i skutecznie odzyskać odzyskać dane z dysków i urządzeń elektronicznych?

Najważniejsze bezpieczeństwo

Najrozsądniej jest oczywiście zadbać o to, aby odzyskiwanie danych w ogóle nie było potrzebne. W tym celu należy zdać sobie sprawę z tego, że żadne – nawet najlepsze zabezpieczenia – nie chronią naszych danych w stu procentach. Dlatego rozsądnym jest regularne archiwizowanie danych. Można zapisywać je zarówno na wydzielonej partycji dysku, pamiętając jednak, że jest to rozwiązanie o najniższym poziomie bezpieczeństwa, jak i na zewnętrznych nośnikach.



Dobrym rozwiązaniem, które obecnie cieszy się naprawdę dużą popularnością jest zapisywanie danych w chmurze. Specjaliści polecają, aby tworzyć również tak zwany backup, czyli kopię bezpieczeństwa. Aby jednak miało to sens, trzeba to robić regularnie. Warto zatroszczyć się również o to, aby nasz komputer pracował w odpowiednich warunkach.



W okresie letnim do utraty danych dochodzi często na skutek przegrzania komputera. Dlatego sprzęt nigdy nie powinien być długo włączony, jeśli znajduje się w pomieszczeniu, w którym jest gorąco. Należy ustawić go tak, aby znajdował się w miejscu przewiewnym. Błędem popełnianym przez wielu użytkowników, który prowadzi do utraty danych, a tym samym sprawia, że niezbędne staje się odzyskiwanie danych, jest nieprawidłowe zamykanie systemu.



Trzeba pamiętać, że jeśli po prostu wyjmujemy wtyczkę z gniazda bądź naciskamy przycisk wyłączający sprzęt, kiedy ten pracujemy, ryzyko utraty danych jest bardzo duże. Obecnie odzysk danych jest możliwy. Aby jednak szanse na odzyskanie tego, co utraciliśmy były większe, warto postawić na pomoc specjalistów.

Odzyskiwanie danych z dysków

Odzysk danych z dysku to jedno z częściej poruszanych zagadnień. Odzysk danych z dysku jest często potrzebny wówczas, gdy dochodzi do uszkodzenia dysku twardego. Warto pamiętać, że zakres danych, które uda się uratować uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku dysków twardych uszkodzona może zostać zarówno warstwa mechaniczna dysku, jak i elektroniczna. Może dojść również do uszkodzenia logicznej struktury danych.



Aby w takich przypadkach odzysk danych z dysku się uda, niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie i doświadczony fachowiec. Jednym i drugim dysponuje firma Avidata, która może pochwalić się certyfikatem wydanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Potwierdza on, że odzyskiwanie danych z dysku przez tą firmę prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi standardami i przynosi naprawdę dobre efekty. Do tego – co naprawdę ważne – jest prowadzone w bezpieczny sposób.



Konieczność odzyskania danych z dysku twardego pojawia się nie tylko wówczas, gdy dojdzie do uszkodzenia dysku, ale także na skutek formatowania. Jeśli nie został zainstalowany nowy system, szanse na to, że doświadczony informatyk odzyska wszystkie dane, jest bardzo duża. Maleją one jednak wraz z zainstalowaniem na dysku twardym systemu, a także różnych programów. Odzysk danych po formacie ma wówczas szansę się powieść, ale w ograniczonym zakresie.

Odzysk danych z kart SD i pendrive

Jak odzyskać dane z karty pamięci SD oraz jak odzyskać dane z pendrive to jedne z częściej zadawanych przez użytkowników komputerów pytań. Aby odzysk danych z karty pamięci był możliwy, niezbędne jest wylutowanie wszystkich kości pamięci. W zależności od karty może ich znajdować kilkanaście bądź kilkadziesiąt. Następnie kopiowana jest ich zawartość. Dopiero wówczas doświadczony informatyk może zająć się odzyskiwaniem danych.



Jest to proces żmudny i czasochłonny, ale odzyskać można naprawdę znaczną część utraconych danych. Jeśli chodzi o dyski zewnętrzne, czyli popularne pendrive’y, to często ulegają one uszkodzeniom zarówno mechanicznym, jak i elektrycznym. Do tego dochodzą uszkodzenia termiczne. Są to dyski dość delikatne, co sprawia, że ich użytkownicy muszą o nie szczególnie dbać. Niedostosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem dysku, co prowadzi do utraty danych.



Na szczęście odzyskiwanie danych z pendrive nie jest skomplikowany. W zdecydowanej większości przypadków wygląda dokładnie tak samo, jak wówczas, gdy dane odzyskiwane są z karty pamięci. Tego rodzaju prac podejmuje się firma Avidata, która zapewnia naprawdę dobre efekty. Utrata danych z karty pamięci, dysku twardego bądź dysku zewnętrznego to dla większości osób naprawdę poważny problem. Na szczęście dzisiaj odzyskiwanie danych nie jest większym problemem.



Należy jednak pamiętać, że nie należy próbować robić tego samodzielnie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest pomoc doświadczonych fachowców, którzy doskonale znają się na swojej pracy i wiedzą na co zwrócić uwagę oraz po jakie narzędzia sięgnąć, aby odzysk danych okazał się skuteczny. Przykładem takiej firmy jest Avidata oferująca profesjonalne i skuteczne odzyskiwanie danych.