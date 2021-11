Jak bezpiecznie kupować leki przez Internet

Kto może sprzedawać leki przez Internet

Apteki internetowe działają inaczej niż zwykłe sklepy online. Zasady sprzedaży leków przez Internet określają przepisy. Zgodnie z nimi, suplementy diety i leki OTC (bez recepty) mogą sprzedawać wyłącznie zarejestrowane apteki, posiadające zezwolenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. By je uzyskać trzeba spełnić szereg wymagań dotyczących kompetencji posiadanych przez personel, odpowiedniego miejsca do pakowania leków, ich przechowywania oraz transportu. Takie apteki muszą również posiadać odpowiednie oznaczenie na stronie internetowej jest nim biały krzyżyk, z czterema paskami w tle: trzy w odcieniach zieleni i jeden szary. Po kliknięciu w logo klient zostaje przekierowany do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie może sprawdzić czy dana apteka posiada zezwolenie na sprzedaż leków online. Takie sprawdzenie apteki pod tym kątem powinno być pierwszym krokiem przed dokonaniem zakupu w leków czy suplementów online.

Regulamin to podstawa

Przed wrzuceniem produktów do wirtualnego koszyka i kliknięciem Zamów, warto sprawdzić czy apteka internetowa posiada regulamin. Należy dokładnie go przeczytać i zapoznać się z zasadami dokonywania zakupów czy transportu. Wszystkie informacje powinny być jasno i klarownie opisane. Warto sprawdzić zwłaszcza zasady ewentualnych zwrotów. Generalnie zwrócić lek można tylko w niektórych wypadkach, dlatego dobrze wiedzieć jakie apteka ma w tym zakresie procedury.

Bezpieczny transport leków i suplementów

Niektóre leki bądź witaminy czy suplementy wymagają specjalnych warunków przechowywania i transportu. Powinien on również przebiegać zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w przepisach. Reguluje to ustawa Prawo farmaceutyczne, z 6 września 2001 roku. Dodatkowe wskazówki co do transportu leków znajdują się również w DPD – Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej. Zgodnie z nią podczas transportu leki i suplementy powinny być odpowiednio zabezpieczone, przed uszkodzeniem czy wpływem czynników zewnętrznych. Kluczowe jest nie tylko właściwe przygotowanie zamówienia do transportu, ale również wybór odpowiedniego przewoźnika, posiadającego doświadczenie w bezpiecznym przewożeniu farmaceutyków. Największym wyzwaniem jest transport w tzw. zimnym łańcuchu dostaw, w temperaturze między 2, a 8 stopni Celsjusza, a także utrzymanie właściwej wilgotności. Niestety wiele aptek wysyła leki przy pomocy zwykłych firm kurierskich, nieposiadających odpowiednich warunków do przewozu tego typu produktów.

Apteka internetowa – bezpieczny transport Poltraf

Jedną z aptek specjalizujących się w sprzedaży leków i suplementów, dla klientów z całej Polski jest Apteka Centrum z Lublina. Niedawno do swojej oferty wprowadziła specjalistyczny transport produktów medycznych Poltraf. UPS Poltraf gwarantuje przewóz leków w temperaturze 15°C-25°C lub jeśli zajdzie potrzeba w temperaturze 2-8°C. Pojazdy wyposażone zostały w specjalną zabudowę termiczną oraz elektroniczny monitoring temperatury. Kierowcy posiadają wiedzę niezbędną do bezpiecznego załadunku, przewozu i rozładunku produktów farmaceutycznych. Wszystko odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz kupować leki i suplementy online, z gwarancją bezpieczniej dostawy odwiedź stronę https://aptekacentrum.lublin.pl/.