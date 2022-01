Jak buduję zespół MNP Super Team?

Postawienie na konkretne wartości

Pracownicy posiadanej przeze mnie agencji muszą przede wszystkim zgadzać się z zasadami, na jakich prowadzę firmę. Mowa tu o:

braniu odpowiedzialności za swoje decyzje,

uczciwości, zarówno wobec klientów, jak i konkurencji,

dbaniu o zdrowie,

tolerancji, niezależnie od koloru skóry, płci, światopoglądu, czy też wyznania,

gotowości do zdobywania wiedzy,

ciągłej chęci nauki i rozwoju osobistego.

Ja, Dawid Małycha, prowadzę przedsiębiorstwo skupiające się na sprzedaży off market. Mowa tu o prezentowaniu konkretnej nieruchomości nielicznej grupie osób, bez publicznej prezentacji. Takie rozwiązanie zapewnia prywatność oraz maksymalną dyskrecję. Dbam o to, aby moi pracownicy skupiali się na wyspecjalizowaniu w konkretnej dziedzinie, dzięki czemu buduję zespół złożony z ekspertów. Ten sposób sprzedaży nie jest w Polsce zbyt znany, aczkolwiek powoli zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością, między innymi dzięki mojej agencji.

Dbałość o rozwinięty system szkoleń

Nawet najbardziej inteligentna oraz ambitna osoba potrzebuje stałego dostępu do wiedzy. Rynek nieruchomości ciągle się bowiem zmienia i trzeba za nim nadążyć. Przede wszystkim każdy nowy pracownik musi przejść szkolenie, łączące kurs online z zapoznaniem się z moją książką. Stanowi ona idealne wprowadzenie do zawodu agenta nieruchomości. Zawiera ogromną ilość niezbędnych wskazówek oraz szczegółowe wytyczne, co pozwala na osiąganie sukcesów już na samym początku kariery zawodowej. Następnie osobie mającej dołączyć do zespołu przedstawia się niezwykle istotne dokumenty, czyli obowiązujące w firmie:

procedury,

regulaminy,

standardy.

Praca w nieruchomościach opiera się na określonych schematach, z jakimi zapoznaję nowych pracowników już od samego początku. Dzięki temu uczą się w maksymalnie szybkim tempie, co pozwala na ekspresowe wdrożenie ich w obowiązki. Takie kompleksowe, staranne przeszkolenie gwarantuje klientom, że będą obsługiwani przez wykwalifikowanego specjalistę. Sprawia ono również, że cała moja kadra to osoby pewne siebie i charyzmatyczne, gdyż doskonale wiedzą co robią i w jaki sposób spełnić oczekiwania zarówno sprzedających, jak i kupujących.