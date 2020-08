Jak być bezpiecznym w Internecie?

Częściowo mogą to za nich zrobić rodzice stosując tzw. kontrolę rodzicielską, w ramach której blokuje się dostęp przynajmniej do niektórych szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci stron internetowych związanych z przemocą, a także seksem i wykorzystywaniem seksualnym. Rodzice powinni również przynajmniej częściowo kontrolować z kim dziecko rozmawia w sieci, aby uchronić je przed pedofilami. Oczywiście duże znaczenie mają tutaj rozmowy, a także uświadomienie dzieciom, że nie powinny udostępniać zbyt wielu informacji o sobie.

Ochrona telefonu, czyli bezpieczny smartfon

Stosowanie zabezpieczeń w postaci kontroli rodzicielskiej można stosować również na smartfonie dziecka. W ten sposób nie ogranicza mu się swobody dostępu do komórki, a jednocześnie trzyma się piecze nad tym, co dziecko ogląda w sieci z ekranu telefonu. Trzeba również uczulić dziecko na to, że powinno chronić swój telefon przed kradzieżą danych. Pomocne są tu programy wykrywające złośliwe oprogramowanie. Istotne jest również zwyczajne blokowanie telefonu. Najbardziej skutecznym sposobem jest rozpoznawanie źrenic, dzięki temu w razie kradzieży telefonu przestępca będzie miał trudności z jego odblokowaniem.

Media społecznościowe pod kontrolą

Współczesne dzieci i młodzież bardzo chętnie korzystają z mediów społecznościowych i niejednokrotnie stanowi to dla nich główną rozrywkę. Jeśli dziecko prowadzi swój kanał na Youtube to warto przyjrzeć się temu co i w jaki sposób tam publikuje. Podobnie rzecz ma się z kontami na Facebooku, czy Instagramie, gdzie również niefrasobliwie dziecko może udostępniać dane o sobie. Nie warto np. chwalić się bogato urządzonym domem, a następnie wrzucać zdjęcia z wakacji. W ten sposób od razu dajemy do zrozumienia przestępcom, że nie ma nas w domu i mogą skorzystać z okazji. Niektórzy przestępcy potrafią obserwować konto na portalu społecznościowym osoby zamożnej przez miesiące, aby skorzystać potem z chwili jej nieobecności. Niestety takie błędy popełniają nie tylko dzieci, ale również dorośli.

Jednak przede wszystkim chodzi tu o udostępnianie adresu, czy numeru telefonu komórkowego osobom nieznajomym. Dziecko nie powinno również udostępniać nieznajomym swoich zdjęć. Najlepiej, jeśli swoje konto uczyni prywatnym, a nie publicznym, wtedy bezpośredni dostęp do niego będą mieli jedynie znajomi. Mimo wszystko rodzice powinni jednak co jakiś czas przeglądać, co udostępnia dziecko, by w razie czego zwrócić mu uwagę. Dziecko z sieci czasem czerpie niewłaściwe wzorce, na co także należy zwrócić uwagę. Ostatnio bardzo popularni stali się tzw. patostreamerzy, co dla dorosłych jest dosyć przerażające. Aby dziecko nie oglądało filmów z ich udziałem można po prostu zablokować do nich dostęp, co jest możliwe w przypadku oprogramowań antywirusowych z kontrolą rodzicielską. Kilka razy można dziecku zwrócić uwagę, jednak gdy jego zachowanie się powtarza, to zaufanie powinno być ograniczone, a stosowanie zabezpieczeń w sieci jest najlepszą metodą.

Ochrona poczty e-mail

Bardzo istotne znaczenie ma również ochrona poczty e-mail, której dzieci używają przede wszystkim do dokonywania zakupów w sieci. Wiele dzieci w wieku nastoletnim posiada swoje pierwsze konta bankowe zakładane przez rodziców, które mają nauczyć ich oszczędzania. Bardzo ważne jest zatem, by uczulić dziecko na to, by na portalach społecznościowych nigdzie nie udostępniały hasła do konta. Dzieci muszą również uważać na fałszywe maile i nieuczciwe transakcje, jeśli dokonują ich same za zgodą rodziców.

Ustalanie mocnych haseł

Istotne znaczenie ma również ustalanie mocnych haseł zarówno na konta na portalach społecznościowych, jak i na maila. Najlepiej, jeśli nie są to hasła oczywiste typu imię i nazwisko, przezwisko czy też data urodzenia, czy wszelkie tego typu kombinacje. Nie warto jako hasło również ustawiać nazwy ulubionego zespołu czy książki lub filmu, zwłaszcza jeśli takie informacje, gdzieś w sieci się podawało, np. na portalach społecznościowych. Zatem należy polecić dziecku, by stworzyło hasło będące krótkim zdaniem niekoniecznie zawierającym rzeczowniki w mianowniku, a najlepiej odmienione słowa. W ten sposób hasło staje się znacznie trudniejsze do rozszyfrowania. Warto również w przypadku ustawienia wcześniej średniego lub słabego hasła zmienić je na mocniejsze.

Pomocne w generowaniu bezpiecznych haseł mogą być serwisy online typu generator haseł online jak na przykład hasla.pl.



Bezpieczeństwo w sieci to bardzo ważne zagadnienie, które powinno być podejmowane w czasie rozmów z dzieckiem. Musi być ono świadome zagrożeń jakie są w niej obecne. Dzięki temu będzie umiało selekcjonować treści o wybierać te bardziej wartościowe. W końcu Internet to nie tylko rozrywka, ale również nieprzebrana skarbnica wiedzy.