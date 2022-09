Jak chronić rośliny przed szkodnikami?

Rodzaje środków ochrony roślin

Herbicydy

Herbicydy to inaczej środki chwastobójcze. Ich głównym zadaniem jest eliminacja chwastów, które skutecznie mogą wpływać na niepoprawny rozwój roślin uprawnych. Działanie herbicydów jest stosunkowo proste, ponieważ środek pobierany jest przez zielone części rośliny, a następnie rozprowadza się po całej przestrzeni chwastu. Produkty tego rodzaju nie mogą być stosowane przed opadami deszczu, przy silnym wietrze lub podczas przymrozków. Przy rozpylaniu należy również pamiętać o odpowiedniej temperaturze, która powinna mieścić się w przedziale od 11 do 22 stopni Celsjusza. Opryski najczęściej wykonuje się wiosną oraz jesienią, a zabiegi powinny mieć jedynie charakter uzupełniający.

Insektycydy

Insektycydy to środki ochrony roślin o charakterze owadobójczym. Ich stosowanie może realnie przyczynić się do walki z insektami żerującymi na roślinach uprawnych oraz warzywach. Cykliczne rozpylanie tego rodzaju produktów prowadzi do zwalczania niepożądanych owadów, ale i również hamowania dalszego ich rozmnażania. Sposób działania substancji jest podobny do tej obecnej w herbicydach. Środek może wnikać do szkodników poprzez liczne drogi, takie jak: pokarmowe, oddechowe, ale i również naskórek.

Fungicydy

Fungicydy grzybobójcze stosowane są do odkażania gleby oraz opryskiwania roślin. Środki tego rodzaju najlepiej rozpylać w temperaturze od 10 do 25 stopni Celsjusza. Warto także podkreślić, że jeżeli zdecydujemy się na wykonanie oprysku przy zbyt dużej temperaturze, możemy doprowadzić do poparzenia roślin uprawnych. Zasada działania fungicydów będzie się różnić w zależności od wybranego środka. Mogą one prowadzić do zniszczenia struktury szkodliwego patogenu, zahamowania rozwoju grzyba lub stworzenia naturalnej warstwy ochronnej w glebie.

Jak stosować środki ochrony roślin?

Profesjonalne środki ochrony roślin charakteryzują się wysoką siłą działania, z tego właśnie powodu dawkowanie poszczególnych oprysków powinno przebiegać zgodnie z załączonymi etykietami. Przy określaniu dawki należy również zwrócić uwagę na fazę rozwoju roślin, kondycję plonów, ale i również wielkość pola lub też ogrodu.

