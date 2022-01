Jak czyścić zlewozmywak granitowy?

Czyszczenie zlewu granitowego

Zlew granitowy jest wykonany w taki sposób, by był maksymalnie higieniczny i łatwy w czyszczeniu oraz utrzymaniu. Drobinki granitu są szczelnie połączone żywicą, która wypełnia nawet najmniejsze przestrzenie między ziarenkami piasku granitowego. Producenci granitowych zlewozmywaków dają zazwyczaj proste instrukcje czyszczenia swoich produktów. Jest kilka zasad, do których zalecamy się stosować, jeśli chcemy, by zlewozmywak zachował nienaganny wygląd przez długie lata:

Czyścimy zawsze miękką szmatką lub gąbką przy pomocy delikatnych środków. Użycie detergentu, który w swoim składzie zawiera środek żrący ,może zniszczyć zlew i pozbawić go koloru.

Jeśli w miejscu, w którym mieszkamy woda jest twarda, z wysoką zawartością wapnia, zalecamy użyć oleju jadalnego do impregnacji zlewu, by zapobiec powstawaniu zacieków. Wówczas woda będzie spływała bezpośrednio po oleju, zmniejszając powstawanie zacieków.

Uważajmy na barwiące jedzenie i substancje, które wkładamy do zlewu, mogą być to: barwiące warzywa i owoce oraz herbata i kawa. Nie należy pozostawiać ich na dłuższy czas w zlewozmywaku, ponieważ może to skutkować trudnymi do usunięcia plamami.

Warto wyrobić sobie nawyk wycierania do sucha zlewu granitowego zawsze po umyciu naczyń.

Jak usunąć powstałe plamy lub osad na zlewie granitowym?

Regularne czyszczenie i dobre nawyki przy korzystaniu ze zlewozmywaka nie są trudne do wdrożenia. Co jednak należy zrobić w sytuacji, gdy już powstała plama, której nie możemy w żaden sposób wyczyścić? Może to być szczególnie uciążliwe, gdy posiadamy biały zlewozmywak, na którym wszelkie zabrudzenia są najbardziej widoczne.

W przypadku powstawania osadu na zlewie zalecamy wyżej wspomnianą impregnację olejem spożywczym. Wystarczy zwykły olej, który mamy w kuchni lub oliwa z oliwek. Warto też przed impregnacją przepłukać zlew wodą ze dzbanka filtrującego lub wodą demineralizowaną. To ograniczy powstawanie osadu, a także zapobiegnie jego powstawaniu na dłużej.

Gdy już powstała w zlewie uporczywa plama, należy działać natychmiast, by nie wniknęła ona w głąb zlewu. Pomocny może okazać się specjalny środek do czyszczenia zlewów granitowy. Należy popsikać nim zabrudzenie i pozostawić na kilka-kilkanaście minut, a następnie wyczyścić gąbką z ciepłą wodą. Dobrze może sprawdzić się również spirytus lub denaturat nasączony w ściereczkę. Po wyczyszczeniu plamy należy umyć w tradycyjny sposób zlewozmywak i osuszyć czystym ręcznikiem papierowym lub kuchennym.

Naturalne, domowe sposoby na czyszczenie zlewozmywaka

W sytuacji, gdy nie lubimy korzystać ze sklepowych środków chemicznych i nie mamy do usunięcia trudnych plam, możemy wykorzystać naturalne środku do czyszczenia. Bardzo skuteczne jest użycie roztworu z octu oraz wody 1:1 lub wykonanie pasty z łyżki sody oczyszczonej z niewielkim dodatkiem wody. Gdy chcemy gruntownie wyczyścić zlewozmywak granitowy, możemy napełnić go wodą z octem i sodą i zostawić na całą noc, by rano dokładnie wyczyścić i zaimpregnować olejem.