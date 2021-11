Jak dbać o zdrowie jesienią?

Na odporność wpływa wiele czynników, dlatego warto zadziałać na kilku polach, by zwiększyć swoje szanse na zdrową jesień - bez kataru, przeziębienia, czy bólu gardła.

Dieta

To co jemy bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie. Dlatego zdrowa dieta pełna warzyw, produktów pełnoziarnistych, strączków i owoców sprawi, że zyskamy więcej energii każdego dnia. Nie musisz kupować drogich produktów, bo najlepszym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na to co lokalne i sezonowe. Na chłodniejsze dni dobrze jest także postawić na rozgrzewające produkty pełne aromatycznych przypraw i składników odżywczych.

Zdrowy tryb życia

Dieta to nie wszystko! Przy obecnym siedzącym trybie życia większości z nas brakuje codziennego ruchu. Mamy za mało aktywności w ciągu dnia, przez co cierpi nasz nastrój, ale także ciało i tym samym odporność. Warto zacząć do małych kroków - regularnie spacerować, wybierać schody zamiast windy, a także poszukać aktywności fizycznej, na którą możemy poświęcić czas kilka razy w tygodniu. Pamiętaj o tym, że nie musisz wybierać tego co modne, znacznie lepszą decyzją będzie wybranie dokładnie tego, co sprawia Ci największą przyjemność.

Diagnostyka

Nie ma co mówić o zdrowiu i budowaniu odporności jeśli profilaktycznie nie sprawdzasz swojego zdrowia i nie wykonujesz badań. Warto to zrobić od razu, by w razie jakichkolwiek nieprawidłowości zareagować i poczuć się lepiej. Wykonaj morfologię krwi i badanie moczu, udaj się na kontrolną wizytę do dentysty, okulisty czy ginekologa. Sprawdź, jaki jest aktualny stan Twojego zdrowia i co możesz zrobić, by było jeszcze lepiej.

Relaks

Na odporność duży wpływ ma dieta, aktywność fizyczna, ale także i to, ile śpisz, czy się relaksujesz i jak o siebie dbasz. Jeśli w Twoim życiu jest wiele stresu, to poszukaj sposobów na jego redukowanie. W tym celu może Ci posłużyć domowy masaż. Dzięki niemu szybko zminimalizujesz napięcia w ciebie i się odprężysz.