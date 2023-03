Jak detoks alkoholowy minimalizuje objawy zespołu abstynencyjnego?

Detoks alkoholowy w Krakowie umożliwia osobom uzależnionym przerwanie ciągu alkoholowego w kontrolowanych, klinicznych warunkach. Nagłe odstawienie substancji odurzającej wiąże się bowiem ze znacznym zagrożeniem dla chorego. Jeżeli pozostanie on bez opieki specjalistów, stan jego zdrowia może gwałtownie się pogarszać, doprowadzając do sytuacji krytycznych. Wówczas konieczna jest niezwłoczna ingerencja medyczna polegająca głównie na podaniu alkoholikowi farmaceutyków i nawodnieniu jego organizmu za pomocą dożylnych wlewów witaminowych. Takim nagłym stanom zagrożenia zdrowia można jednak skutecznie zapobiec poprzez bezpieczne odtrucie alkoholowe przeprowadzane w Centrum Medycznym Galmedic.

Czym jest detoksykacja?

Detoks alkoholowy w Krakowie odbywa się głównie w celu oczyszczenia organizmu alkoholika z toksyn poalkoholowych oraz uzupełnienia niedoborów elektrolitów zauważalnych w składzie biochemicznym jego krwi. Podczas procesu terapeutycznego ogranicza się lub całkowicie eliminuje objawy abstynencyjne i towarzyszący im dyskomfort pacjenta. Jednocześnie angażuje się go w proces leczenia choroby alkoholowej. Detoksykacja nie ogranicza się wyłącznie do błyskawicznej infuzji dożylnego wlewu witaminowego stawiającego uzależnionego na nogi. To wieloetapowe oddziaływanie, którego elementy muszą następować w ścisłej kolejności i być ze sobą spójne.

Stosunkowo niewiele osób podejmujących samodzielną detoksykację jest w stanie utrzymać abstynencję w warunkach domowych. Z tego względu uważa się, że odtrucie alkoholowe powinno być jedynie elementem odwyku od substancji odurzającej. Krótki okres detoksykacji prowadzi do diametralnych, ale niestałych zmian. W związku z czym za udaną uznaje się ją wyłącznie w kilku przypadkach. Pacjent powinien przede wszystkim zaprzestać codziennego używania substancji odurzającej wraz z jednoczesnym utrzymaniem kompleksowej terapii uzależnienia.

Detoks alkoholowy w Krakowie a AZA

W leczeniu Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA) stosuje się przede wszystkim środki uśmierzające ból, uspokajające i nasenne (głównie z grupy benzodiazepin), przeciwwymiotne. Podaje się je drogą dożylną lub domięśniowo, wzmacniając rezultaty ich działania i stopień wchłanialności. Lekami stosowanymi z wyboru są głównie: paracetamol, ibuprofen, tietyloperazyna, lorazepam, zolpidem.

Najczęściej detoksykacji wymagają dwa stany, w jakich mogą znajdować się uzależnieni pacjenci. To opioidowy zespół abstynencyjny lub zespół występujący po lekach uspokajających i nasennych, łączonych z alkoholem lub spożytych w nadmiarze. Tradycyjne leczenie Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego może trwać nawet 10 dni. Detoksykacja poalkoholowa połączona z oczyszczaniem organizmu ze środków farmaceutycznych zwykle jest dłuższa i sięga nawet kilku miesięcy. Pacjent, oprócz alkoholu etylowego, może ponadto uzależnić się od innych substancji, w tym również farmaceutyków przyjmowanych bez kontroli lekarskiej. W takim przypadku zastępuje się lek innym o wolnym wchłanianiu i długim okresem półtrwania. Daje on ulgę pacjentowi podczas trudnych momentów detoksykacji, jednocześnie nie stwarzając zagrożenia dla stanu zdrowia alkoholika.

Leczenie w warunkach klinicznych

Najczęściej detoks alkoholowy w Krakowie przeprowadza się w warunkach stacjonarnych, klinicznych lub podczas hospitalizacji pacjenta. Ten ostatni rodzaj postępowania wdraża się wtedy, gdy objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego lub zatrucia alkoholem nasilają się, pomimo kontroli sprawowanej nad pacjentem przez przedstawicieli personelu medycznego określonej placówki. U niektórych osób mogą ponadto wystąpić powikłania ogólnomedyczne lub psychiatryczne. Również jeżeli dawki wymaganych leków należy maksymalnie zwiększyć lub zastosować substancje wysokospecjalistyczne, pacjent powinien zostać przetransportowany do szpitala.

W Centrum Medycznym Galmedic detoks alkoholowy rozpoczyna dokładną diagnostyką stanu zdrowia pacjenta. W tym celu przeprowadza się z nim szczegółowy wywiad medyczny oraz dokładnie go bada. Lekarz zleca ponadto wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych, które wskazują mu poziom toksyn w organizmie chorego oraz ilość krążącego w krwiobiegu alkoholu. Następnie pacjent jest zostaje zaproszony do jednoosobowego pokoju z dostępem do łazienki. W komfortowych warunkach intymności i dyskrecji spędza cały proces odtrucia alkoholowego.

Pielęgniarka lub pielęgniarz podłącza do żyły obwodowej pacjenta dożylny wlew witaminowy. Wykonuje infuzję płynów, wykorzystując możliwości, jakie daje wkłuty w ciało pacjenta wenflon. Za jego pośrednictwem bezpośrednio do krwi chorego dostają się substancje odżywcze, elektrolity i glukoza. Zwykle już podczas podania kroplówki pacjenci uzależnieni skarżą się na występowanie pierwszych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Z tego względu przedstawiciele personelu medycznego powinni zachować szczególną czujność, by jak najszybciej odpowiedzieć na potrzeby pacjenta i do terapii włączyć środki farmaceutyczne. Pozwalają one zminimalizować takie objawy jak: ból i zawroty głowy, dolegliwości żołądkowe, zaburzenia czynności serca, wartości ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia psychiczne i ograniczenie funkcji poznawczych. Konieczność ich ograniczenia wynika przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli będą się one nasilać, mogą doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Detoks alkoholowy w Krakowie – kompleksowa terapia alkoholizmu

Detoks alkoholowy proponuje się uzależnionym przede wszystkim jako jeden z elementów kompleksowej terapii choroby alkoholowej. Zwykle stanowi on pierwszy krok alkoholików do życia w trzeźwości. Dzięki niemu przerywa się bowiem ciąg alkoholowy poprzez zaprzestanie podawania pacjentowi danej substancji uzależniającej. Podjęcie działań detoksykacyjnych jest również niezbędne w celu leczenia ujawniających się w jego trakcie objawów abstynencyjnych. Na tych oddziaływaniach nie kończy się jednak rola detoksykacji.