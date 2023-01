Jak dobrać końcówki do szczoteczki sonicznej i dlaczego są wyjątkowe?

Aktualnie chętnie korzystamy ze szczoteczek sonicznych. Należą one do grupy szczoteczek elektronicznych. W ostatnim czasie zrobiły prawdziwą furorę wśród użytkowników, a to dzięki fantastycznym rezultatom, jakie przynoszą. Dzięki nim codzienne mycie zębów jest znacznie łatwiejsze i efektywniejsze. Soniczna szczoteczka została tak skonstruowana, że nie trzeba jej wymieniać w całości co 2-3 miesiące, jak tradycyjną. Wystarczy zmieniać końcówki, ponieważ to one odpowiadają za higienę jamy ustnej. Całą resztę, czyli body, możemy pozostawić. Jakie końcówki mamy do dyspozycji? Sprawdź, co oferuje rozwijający się nieustannie rynek stomatologiczny!

Czym jest szczoteczka soniczna?

Szczoteczka soniczna to elektroniczne urządzenie, które pozwala na bardzo dokładne i efektywne mycie zębów. Działa w bardzo charakterystyczny sposób, ponieważ wykorzystuje ruchy wymiatająco-pulsacyjne. Są bardzo delikatne dla naszego szkliwa. Końcówki szczoteczek sonicznych są podłużne, przypominają nieco kształtem szczoteczki tradycyjne. Podczas użytkowania szczoteczka soniczna emituje specjalne drgania, dzięki którym pasta wymieszana ze śliną przedostaje się do najdalszych zakątków jamy ustnej, czyszcząc je. Szczoteczki soniczne sprawdzają się znacznie lepiej od obrotowych, ponieważ zapewniają większą liczbę ruchów na minutę. Standardowa szczoteczka soniczna jest w stanie wykonać ok. 100 tysięcy ruchów wymiatających, co jest rewelacyjnym wynikiem.

Jakie końcówki potrzebne są do szczoteczki sonicznej?

Każdy z nas doskonale wie, że końcówki szczoteczek elektrycznych wymagają wymiany. Zużyta końcówka powinna zostać zmieniona na nową po ok. 2-3 miesiącach użytkowania. Użytkując szczoteczkę soniczną znanej marki, takiej jak Oral-B, mamy do dyspozycji kilka ciekawych rodzajów końcówek, w zależności od tego, do jakiego grona należymy. Osoby zdrowe, które cieszą się pięknymi, białymi zębami oraz dziąsłami, jednak chcą je nieco wybielić, mogą pokusić się o końcówki wybielające. Jeśli nie masz specjalnych wymagań, możesz używać standardowych końcówek przeznaczonych do codziennej pielęgnacji. A może masz na zębach specjalny aparat ortodontyczny? W takiej sytuacji warto wyposażyć się w końcówki ortodontyczne do szczoteczki sonicznej.

Końcówki do szczoteczki sonicznej — jak wybrać odpowiedni typ?

Decydując się an zakup końcówek do szczoteczki sonicznej, wpierw trzeba sprawdzić, co oferuje Twoja marka. Oral-B nieustannie rozbudowuje swoją ofertę, dlatego znajdziemy tam sporo wysokiej jakości końcówek. Dla osób wrażliwych marka oferuje końcówki z miękkim włosiem, natomiast dla dzieci proponuje specjalne końcówki dla dzieci. Warto od samego początku uczyć najmłodszych, że zdrowe zęby są niezwykle istotne. Dzięki temu białe i zdrowe zęby będą im towarzyszyć przez całe dorosłe życie.

