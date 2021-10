Jak dobrać pompę do basenu, aby była skuteczna?

Czy pompa do basenu jest niezbędna?

Pompa do basenu ma za zadanie zasysać wodę znajdującą się w basenie i przetłaczanie jej przez swoje filtry, dzięki temu zostaje ona pozbawiona wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Jest więc podstawowym elementem wyposażenia basenów ogrodowych, który zapewnia w nich czystą wodę, którą nie zawsze można uzyskać wyłącznie za pomocą chemicznych preparatów, które nie pozostają przecież także obojętne dla naszego organizmu. Dzięki pompie basenowej raz napełniony basen nie wymaga więc wymiany wody w ciągu sezonu, przez co nie trzeba ponosić związanych z tym kosztów, a samo korzystanie z niego jest ekologiczniejsze niż w przypadku braku jej zastosowania.

Jak dobrać pompę do basenu i na co zwrócić uwagę?

Powyższy akapit nie pozostawia wątpliwości, że warto zainwestować w pompę basenową, posiadając basen ogrodowy. Pozostaje jednak jeszcze pytanie, jak dobrać pompę do basenu, aby spełniała w 100% swoje zadanie. Przy jej zakupie należy więc zwrócić uwagę na trzy poniższe elementy, takie jak:

średnica przyłącza pompy do basenu, — która powinna być taka sama, jak średnica przyłącza w basenie lub nieco większa, w innym przypadku, aby móc ją podłączyć niezbędny będzie odpowiedni adapter,

wydajność pompy do basenu — określana w litrach na godzinę, w przypadku tego parametru należy wziąć pod uwagę przede wszystkim pojemność basenu i to, że pompa powinna przepompować znajdującą się w nim wodę co najmniej 3 razy na dobę,

marka pompy do basenu — istotna jest także sama marka pompy basenowej, która najlepiej, aby była taka sama jak ta odpowiedzialna za produkcje basenu, dzięki temu nie powinno być problemów z jej podłączeniem.

Rodzaje pomp do basenu

Sam wybór odpowiedniej średnicy pompy do basenu, jej wydajności oraz marki to jednak nie wszystko. Tego typu urządzenia dostępne są bowiem na rynku w dwóch wariantach do wyboru, różniących się między sobą rodzajem zastosowanych w nich materiałów filtrujących.

Pompa piaskowa

Pierwszym z rodzajów pomp do basenu są więc pompy piaskowe, w których filtrowanie wody odbywa się za pomocą piasku kwarcowego. Tego typu pompy do basenu można przykładowo kupić w sklepie Intexmarket.pl i są one polecane w szczególności do średnich i dużych basenów ogrodowych. Ich zaletą jest to, że stosowany w nich piasek nie wymaga częstej wymiany, przez co koszt eksploatacji jest niewielki. Z kolei sama filtracja wody za ich pomocą jest bardzo skuteczna.

Pompa kartuszowa

Tańszą jednak wymagającą większego zaangażowania pompą do basenów są natomiast modele kartuszowe wyposażone w papierowe, kartuszowe filtry, które należy wymieniać co około 4 tygodnie, pomimo tego, że mogą być one kilkukrotnie czyszczone. Stosowanie pomp kartuszowych oprócz niskiej ceny nie ma jednak zbyt wielu zalet, są one bowiem o wiele mniej skuteczne od pomp piaskowych oraz wymagają regularnego dokupowania do nich filtrów.

Zalety zastosowania pompy basenowej

Za zastosowaniem pompy w basenie ogrodowym przemawia wiele zalet tego urządzenia, wśród których wyróżnia się między innymi:

dokładne oczyszczanie wody kilka razy na dobę, nawet z takich zanieczyszczeń jak włosy, liście czy źdźbła traw,

zapobieganie zaglonieniu dna i powierzchni wody w basenie,

utrzymywanie wody na względnie tym samym poziomie.

Dzięki temu zapewniają one idealnie czystą i bezpieczną wodę w basenach oraz pomagają utrzymać go w należytej czystości bez konieczności stosowania specjalistycznych odkurzaczy basenowych.

Podsumowując, posiadając basen ogrodowy, należy pomyśleć także o zakupie do niego pompy basenowej, gdyż bez niej woda w nim szybko stanie się zabrudzona i niezdatna do użytkowania. To jaka pompa do basenu będzie najlepsza, zależy natomiast od pojemności samego basenu oraz budżetu i tego, czy ma być ona niemal bezobsługowym urządzeniem, jak w przypadku pomp piaskowych.