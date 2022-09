Jak dopasować dywan do wnętrza?

1. Dywan - na co zwrócić uwagę podczas wyboru?

2. Duży czy mały - jak dobrać dywan?

3. Kolor dywanu

Pierwszą rzeczą, którą powinno się wziąć pod uwagę, dobierając dywan, to jego funkcja. Zastanów się, czy zależy ci przede wszystkim, by był to element dekoracyjny czy zamierzasz dodatkowo za jego pomocą dzielić przestrzeń lub stworzyć wygodną strefę zabaw dla dzieci.

Przede wszystkim miej świadomość, że dywany pokojowe mają ogromną moc aranżacyjną. Dopasowując je do konkretnego wnętrza, weź pod uwagę dostępny metraż, układ mieszkania czy sposób rozstawienia mebli w poszczególnych pomieszczeniach. Dzięki tym kryteriom z szerokiego asortymentu dywanów wybierzesz ten odpowiedni.

Wizualne powiększenie / pomniejszenie wnętrza

Odpowiednio dobrany dywan może optycznie powiększyć lub ograniczyć dostępną przestrzeń. Jeśli zależy ci na wrażeniu większego metrażu, zwróć uwagę na jasne, duże dywany, idealne do ulokowania centralnie. Najlepsze w tej roli będą dywany nowoczesne, ale jednolite, bez wyrazistych wzorów.

Podział pokoju na funkcje

Jeśli w twoim domu znajduje się duże otwarta przestrzeń, nowoczesne dywany to idealny sposób, by podzielić ją na strefy funkcjonalne. Bardzo śmiałym wyborem jest łączenie modeli o różnej stylistyce i wzorach.

Różne wykorzystanie dywanów

Marzy ci się oglądanie z poziomu podłogi filmów puszczanych przez projektor? A może szukasz dywanu do pokoju dziecięcego, na którym maluch będzie mógł się bawić? W takiej odsłonie sprawdzi się miękkość i wyższa gramatura dywanu. Zapewniają komfort, który jest w takiej roli pożądany. Jednocześnie przemyśl kwestię dłuższego włosia - takie z zasady trudniej utrzymać w czystości.