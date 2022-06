Czy trzeba wydać całą wartość karty upominkowej za jednym razem?

Karty podarunkowe są najpopularniejszym prezentem świątecznym. Ale co trzeba wiedzieć o kartach podarunkowych, zanim się je kupi? Czy jeśli nie wydam wszystkich środków za jednym razem, resztę utracę? Odpowiedź brzmi - nie. Możesz wydać tylko jej część, jeśli tylko tyle chcesz wykorzystać w danej chwili. Niektórzy sprzedawcy mogą zezwolić na użycie więcej niż jednej karty w ramach jednej transakcji. Niektóre sklepy jednak wprowadzają zmiany i oferowane przez nich karty podarunkowe muszą zostać wykorzystane podczas jednej transakcji.

Czy karty podarunkowe tracą ważność?

Niektóre karty upominkowe tracą ważność po upływie określonego czasu (najczęściej 1 roku) lub po dokonaniu określonej liczby transakcji (zazwyczaj jednej). Takie karty są dostępne od około 10 lat i stają się coraz bardziej popularne. Można z nich korzystać wszędzie, gdzie akceptowane są karty kredytowe, ale zazwyczaj są one ograniczone do określonych marek lub sklepów. Karty z ograniczeniami mogą wiązać się z opłatą, jeśli nie użyjesz ich w określonym czasie.

Karty podarunkowe - co warto wiedzieć o ich działaniu?

Oto co musisz wiedzieć o tym, jak działają karty podarunkowe. Istnieją dwa podstawowe rodzaje kart upominkowych: plastikowe i elektroniczne. Kartę w formie fizycznej można kupić w niemal każdym sklepie. Jeśli chodzi natomiast o karty kupione w internecie, właściwie otrzymuje się tylko kod do wykorzystania. Jeśli chodzi o sklep Empik karta podarunkowa pozwoli nam na zakup ciekawych książek. W Zalando karta podarunkowa przyda się natomiast do zamówienia butów i ubrań. Jeśli interesuje nas karta podarunkowa Allegro, to jest to wspomniana już wcześniej karta elektroniczna.

Karta upominkowa to idealny prezent dla każdego. Niezależnie od tego, czy chcesz kupić prezent bliskiemu przyjacielowi, krewnemu, którego rzadko widujesz, czy znajomemu, z którym chcesz utrzymać dobre relacje biznesowe, karta podarunkowa jest idealnym prezentem, który każdy może docenić.