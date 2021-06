Jak działają samoopalacze? Odpowiadamy!

Jak działają samoopalacze? Jak wybrać samoopalacz? Samoopalacz – jak nakładać?

Piękna i równomierna opalenizna wciąż jest modna, a co najważniejsze: nadaje niewątpliwego uroku. Mimo że co jakiś czas mówi się o powrocie do łask białej nieopalonej cery, to jednak większość osób nadal dąży do tego, by postarać się o opaleniznę. Czasami ze względu na warunki pogodowe czy też rozkład dnia, trudno sprostać temu zadaniu. I tutaj bardzo pomocne są samoopalacze. Dziś różnią się one od produktów z odległych czasów, które pozostawiały smugi na ciele, a po ich aplikacji nie dało się domyć dłoni. Współczesne samoopalacze to kosmetyki nowoczesne, które łatwo się aplikuje, a efekt jest bardzo zadowalający.

Jak działają samoopalacze?

Zanim zdecydujemy się na zakup samoopalacza, a nigdy z niego nie korzystaliśmy, dobrze jest wiedzieć, jak ten kosmetyk działa. Otóż samoopalacze po prostu zabarwiają naskórek, dzięki czemu zyskuje on barwę podobną do tej jak po działaniu promieni słonecznych. Nowoczesne tego typu kosmetyki nie wysuszają skóry (tak jak słońce czy opalanie się w solarium), a wręcz ją nawilżają i regenerują, co niewątpliwie korzystnie wpływa na wygląd i kondycję naskórka. Co ważne, samoopalacze nie wnikają w głąb skóry, dlatego są kosmetykami bezpiecznymi – nawet dla kobiet w ciąży. Dzięki różnym formułom możemy wybrać samoopalacz w piance, żelu (szybko się wchłaniają), balsamie (opalenizna pojawia się stopniowo po paru aplikacjach) czy mgiełce (szybka aplikacja i szybki efekt) i dostosować formę do naszych potrzeb.

Jak wybrać samoopalacz?

Poza wyżej wymienionymi postaciami, w jakich samoopalacze mogą występować, ważne przy wyborze jest także to, by dobrać kosmetyk do naszej karnacji. Im lepiej to zrobimy, tym efekt będzie bardziej naturalny. W ten sposób unikniemy sztuczności i nieatrakcyjnego wyglądu naszej skóry. Przeważnie samoopalacze dzielą się na te do skóry jasnej i do skóry ciemnej. Warto tutaj pamiętać także o tym, że samoopalacz, którego używamy do całego ciała niekoniecznie będzie się nadawał do twarzy, a warto zadbać o to, by wszystkie części ciała wyglądały pod względem opalenizny podobnie. Wspomniane w pierwszej części artykułu konsystencja i forma kosmetyku także mają znaczenie, i to nie tylko jeśli chodzi o stopień trudności nakładania. Chodzi o to, że poszczególne typy samoopalaczy sprawdzają się na konkretnym typie cery. I tak: spraye czy też pianki mają lekką formułę, dlatego nie obciążają naskórka, więc będą idealne dla skóry przetłuszczającej się. Jeśli natomiast mamy skórę suchą, to lepiej zdecydować się na kremy i na balsamy, które dodatkowo ją nawilżą. Ważne jest także to, czy kosmetyk przed użyciem jest kolorowy, czy bezbarwny – dla osób mniej wprawionych w nakładaniu samoopalacza lepszy będzie ten zabarwiony, a to dlatego, że wtedy będzie łatwiejsze nakładanie go. Będziemy po prostu widzieć, czy smarujemy skórę równomiernie.

Samoopalacz – jak nakładać?

Najbardziej problematyczną kwestią jest nałożenie samoopalacza – tak, by nie zostały smugi. I chociaż nowoczesne tego typu kosmetyki ułatwiają to zadanie, należy pamiętać o paru podstawowych zasadach. Przede wszystkim należy skórę odpowiednio przygotować. W tym celu musimy wykonać peeling i nawilżyć balsamem suche partie ciała, takie jak kolana czy łokcie. Dobrze jest przed całym procesem nakładania samoopalacza założyć jednorazowe rękawiczki. Samoopalacz (poza tym w sprayu) rozprowadzamy na dłoniach, a potem smarujemy ciało. Zaczynamy od stóp i podążamy w górę ciała – po aplikacji trzeba poczekać do 15 minut, aż preparat się wchłonie, a potem przez 6 godzin unikać kontaktu z wodą.

Dobre samoopalacze https://puderikrem.pl/pol_m_Pielegnacja_Opalanie_Samoopalacze-615.html to efektowna i atrakcyjna opalenizna w ciągu paru chwil, dlatego warto skusić się na tego rodzaju kosmetyk.

undefined