Jak koronawirus wpłynął na branże ślubną i fotograficzną?

Nikt z dnia na dzień nie organizuje wesela. Dlatego straty będą ogromne. Wiele par przekłada termin swojego przyjęcia o dwa lub trzy lata. W związku z tym przedsiębiorcom wynajmującym sale weselne będzie bardzo trudno zachować płynność finansową. Ponadto nikt nie może dać gwarancji, że za rok wszystko wróci do normy. Ta olbrzymia niepewność dodatkowo utrudnia podjęcie decyzji o organizacji wesela.

Ciężki czas dla fotografów

Jednak branża weselna to nie tylko wynajem sal, to również wiele pojedynczych osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W tym gronie znajdują się np. fotografowie. W związku z zakazem organizowania imprez nie są w stanie zarobić na życie, a wielu jeszcze musi spłacić raty kredytu za sprzęt.

„To jest dla mnie bardzo trudny czas. Przez pandemię straciłem większość zleceń” - mówi nasz rozmówca, fotograf ślubny. „Nawet, jeśli udało mi się złapać kilka, to nie wystarczyło, żeby pokryć wszystkie moje zobowiązania. Najgorsze jest to, że nikt nie wie, co ma robić i kiedy sytuacja się poprawi. Wiele par młodych rezygnuje już teraz, bo nie chcą stracić pieniędzy. Niektórzy sugerują, żeby się przebranżowić i próbować szczęścia. Jednak ja uważam, że nie o to w tym wszystkim chodzi. To państwo powinno dawać jakąś alternatywę, skoro zatrzymują naszą pracę, powinni nam to jakoś rekompensować” - dodaje.

Co z pomocą od rządu w czasach pandemii?

Tymczasem rządowa pomoc w postaci tzw. postojówki czy przerwa w opłatach ZUS wystarczyła tylko na częściowe pokrycie dziur w firmowym budżecie. „Najtrudniej jest zaplanować jakiekolwiek działania i zapewnić sobie płynność finansową” - wyjaśnia nasz rozmówca, który razem z innymi przedsiębiorcami walczy o swój byt w branży ślubnej. Oczywiste jest dla nich wprowadzanie obostrzeń sanitarnych. Chętnie dostosują się do tych zaleceń, ale chcieliby, aby państwo informowało w miarę możliwości o nowych restrykcjach z większym wyprzedzeniem. Poza tym uważają, że wesela mogłyby się dalej odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wpisując w wyszukiwarce np. fotograf ślubny Białystok, widzimy jak dużo jest osób świadczących te usługi. To właśnie ich ta sytuacja dotknęła najbardziej.

Nie tylko fotografia

Podobnie wypowiadają się też didżeje, którzy oferują usługę oprawy muzycznej na weselach. Według nich można zabawę na parkiecie przeprowadzić w sposób bezpieczny, z ograniczonym kontaktem z drugą osobą oraz ryzykiem zakażenia. Oczywiście w tym systemie wesela wyglądają zupełnie inaczej niż w tradycyjnej formie sprzed pandemii, ale pokazują, że można się bawić odpowiedzialnie. Grunt to odpowiednia organizacja. Wszyscy są w stanie się dostosować do obecnej sytuacji, pod warunkiem jednak, że są stworzone do tego warunki. Sam ślub może odbywać się w maseczkach, które powinny być zapewnione dla wszystkich gości weselnych. Natomiast kwestia składania życzeń może być rozwiązana w ten sposób, iż na każdym ze stolików będzie płyn do dezynfekcji rąk. Tak przeprowadzone wesele z zachowaniem ostrożności zwiększa szanse na brak zakażeń, a co za tym idzie brak zakazu organizowania tego typu imprez.

Ratunek u Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej

W trakcie, gdy wszyscy przedsiębiorcy ratują, jak tylko mogą swoje biznesy, Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej postanowiło spróbować swoich sił w dyskusji z przedstawicielami rządu. Głównym celem rozmów była poprawa sytuacji przedsiębiorców z branży weselnej. W tym celu przedstawione zostały następujące pomysły:

Zawieszenie składek ZUS na cały okres zamrożenia branży

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców związanych z branżą ślubną

Pomoc w zakresie leasingów, kredytów i odroczenia spłat

Dopłaty do wynagrodzeń

Wznowienie mikropożyczek

Umorzenie pożyczek PFR z uwagi na brak prowadzenia działalności gospodarczej wielu podmiotów i niemożność pozyskania środków na spłatę

Dofinansowanie do przebranżowienia (świadczenie fakultatywne, jeśli ktoś chciałby dokonać zmiany branży)

Zamrożenie podatku od nieruchomości

Zmniejszenie podatku VAT na usługi ślubne do 8%

Poza tym, Stowarzyszenie zaproponowało stworzenie bonu dla narzeczonych, które miałoby działać tak samo, jak bon turystyczny. Dzięki niemu pary otrzymywałyby zachętę do zorganizowania ślubu w trakcie pandemii.

W odpowiedzi przedstawiciele rządu zapewnili, że rozpoczną pracę nad odpowiednimi projektami ustaw, które miałyby uratować branżę. Jednak póki co, nie widać żadnych perspektyw na całkowite jej odmrożenie. Z niewiadomych przyczyn uznano, że sale weselne są jednym z miejsc, gdzie wirus powoduje największe spustoszenie. Tymczasem według statystyk wesela odpowiadają tylko za 2% wszystkich zakażeń!

Czy jest zatem szansa na wyjście z tej arcytrudnej sytuacji? W końcu tradycja weselna istnieje w naszym kraju od wieków! Z jednej strony cierpią przedsiębiorcy, a z drugiej pary młode, które w wyniku pandemii są zawiedzione, że ich marzenia o pięknym ślubie i weselu są cały czas odwlekane w czasie. Czy jest jakakolwiek możliwość wsparcia branży weselnej? Tak!

Jednym z pomysłów jest po prostu przesunięcie terminu, a nie jego odwołanie. Wielu przedsiębiorców wspiera się wzajemnie w sieci pod hasłem #ZmieńTerminNieOdwołuj. Dzięki temu pary młode mogą zachować pieniądze, czas i sporo nerwów. Przedsiębiorca natomiast nie straci zlecenia, a tylko odroczy jego wykonanie. Kolejnym pomysłem jest dokonanie przedpłaty. Jeśli sytuacja na to pozwala, można wpłacić część pieniędzy już teraz, dzięki temu wiele firm będzie mogło zachować względna płynność finansową. Ponadto wiele przedsiębiorstw wciąż może działać, tak jak np. cukiernie. Być może jeszcze nie dostarczą nam weselnego tortu, ale mogą osłodzić nam oczekiwanie na ślub pyszną szarlotką! Wiele firm proponuje również zakup usług w formie karty podarunkowej. Warto się zastanowić, czy ktoś w rodzinie nie potrzebuje wizyty u fryzjera lub marzy o sesji u fotografa?

Pandemia wywołała spore zamieszanie nie tylko w naszych organizmach, ale również w gospodarce. Niestety branża ślubna nie przeszła zachorowania bezobjawowo. Jeśli jednak wszyscy razem będziemy sobie pomagać, na pewno przetrwamy ten kryzys.