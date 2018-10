Jak korzystać z urządzeń AGD, aby działały sprawnie i długo?

Gdy przychodzi szara rzeczywistość i opadają pierwsze emocje zachwytu nowym nabytkiem, niejednokrotnie zapominamy dbać o niego tak, jak należy. Sukienka niewłaściwie czyszczona zmieni swój kolor, podobnie urządzenia AGD stracą swoją pierwotną wydajność lub ulegną uszkodzeniu, w skutek braku pielęgnacji. Możemy temu zaradzić i już od pierwszego dnia, nie tradycyjnego “jutra”, zacząć dbać o nasz sprzęt. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych wskazówek, które będą pożyteczne dla osób ceniących trwałość urządzeń.

Czy ze wszystkich urządzeń AGD można korzystać według podobnych zasad?

Okazuje się, że tak! Bezpieczne korzystanie z urządzeń AGD wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania. W tej często lekceważonej przez nas ulotce możemy znaleźć bardzo potrzebne informacje nie tylko na temat, jak włączyć / wyłączyć urządzenie, ale także porady dotyczące czyszczenia oraz listę środków ochronnych, jakie możemy zastosować do codziennej pielęgnacji. To pomoże zaoszczędzić nam sporo czasu i nerwów w przyszłości. Nawet w przypadku awarii warto najpierw zaglądnąć do instrukcji, ponieważ istnieje spore prawdopodobieństwo, że właśnie tam znajdziemy rozwiązanie swojego problemu - bez konieczności udania się do biura obsługi klienta, zgłaszania reklamacji czy też skierowania się ze sprzętem do serwisu. Pamiętajmy, że im wcześniej usuniemy daną usterkę, tym mniej sprzęt zostanie uszkodzony.

Zapoznanie się z instrukcją to jedno, a samo dbanie o urządzenia to kolejna rzecz warta wzmianki. Przede wszystkim chodzi tu o odpowiednie czyszczenie. Wiele usterek wynika bowiem z niedoczyszczonego sprzętu, przykładem może być zakamieniona pralka, która odmawia działania. Wewnętrzne elementy są równie ważne, jak obudowa, ale ta również powinna być zadbana, by urządzenie wyglądało schludnie i zachęcało do korzystania z niego.

Jak woda niszczy sprzęty AGD? Jak temu zapobiec?

Urządzenia, które funkcjonują przy użyciu wody są szczególnie narażone na usterki. W takich przypadkach to nasze niedopatrzenie może spowodować uszkodzenie maszyny. Gdy przyrządzamy sobie kawę w zaciszu domowym, zazwyczaj używamy do tego wody dostępnej w kranie, która różni się składem w zależności od miasta, w jakim się znajdujemy. Można przypuszczać, że to w jakim miejscu aktualnie przebywamy wyznacza smak naszej kawy. Mimo, że jakość wody wodociągowej jest dość restryktywnie regulowana przepisami prawnymi, przez co jest ona oczyszczana ze szkodliwych substancji, to i tak może powodować spore uszczerbki w naszych urządzeniach. Powstają one przez znajdujące się w wodzie rozpuszczone sole wapnia, magnezu, żelaza i innych pierwiastków. W konsekwencji problemy pojawiają się także w pralce, zaczyna pojawiać się trwały nalot kamienia, który powoduje nie tylko poszarzenie naszych ubrań, ale także może przyczynić się do całkowitego unieruchomienia urządzenia. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zmywarki. Wówczas oznaką obecności kamienia będą niedomyte, pełne smug naczynia. By temu zapobiec, powinniśmy skorzystać z szerokiej gamy środków zapobiegających uszkodzeniu maszyn podczas cyklu prania lub zmywania, łatwo dostępnych na rynku. Wiele tego typu środków, a także filtry do wcześniej już wymienionych ekspresów, są dostępne w jednym z największych sklepów z częściami AGD w Polsce - https://www.agdmaster.com.

Sporym udogodnieniem stają się również coraz bardziej popularne filtry, mające na celu zmiękczenie naszej wody, redukcję jej mętności i poprawę barwy. W sytuacjach, gdy kamień już się pojawił, możemy poddać nasze urządzenia procesowi odkamieniania. To pozwoli utrzymać je w dużo lepszej kondycji, a co za tym idzie - będziemy mogli cieszyć się nimi jeszcze przez długie lata! Przed rozpoczęciem procesu usuwania kamiennego osadu, nie zapominajmy o zapoznaniu się z zaleceniami producenta dostępnymi w instrukcji! W przypadku pralki, co jakiś czas można również puścić “puste” pranie, co pomoże jej samoczynnie się oczyścić.

Jak dbać o lodówkę, piekarnik, mikrofalówkę?

W zakresie urządzeń kuchennych, takich jak piekarnik lub mikrofalówka, które pomagają nam w przygotowaniu jedzenia, sprawa również okazuje się bardzo prosta. Przede wszystkim zalecamy starannie zadbać o ich wnętrze i czyścić je specjalnymi środkami do tego przeznaczonymi, by pozostały w stale świeżej kondycji, dzięki czemu nasze jedzenie będzie dużo smaczniejsze. Zalecamy czyszczenie urządzenia po każdym użyciu, ponieważ na jego dnie może znajdować się przypalone jedzenie, a to najtrudniejszy do usunięcia rodzaj zabrudzenia. W przypadku pielęgnacji najważniejsza jest systematyczność. Do mikrofalówek nie należy wkładać metalowych przedmiotów, zwłaszcza o ostrych brzegach, które mogą zwiększyć temperaturę w urządzeniu, a przez to nastąpi wzrost ciśnienia i może to doprowadzić do wybuchu. Dlatego najlepiej umieszczać w nich miseczki ceramiczne, szklane bądź odporne na wysokie temperatury opakowania plastikowe. Naczynia szklane z kolei zupełnie nie sprawdzą się w przypadku piekarników, ponieważ pod wpływem ciągłego promieniowania bardzo wysokich temperatur mogą zwyczajnie pęknąć. W podobny sposób reagują opakowania plastikowe, szczególnie narażone na roztopienie i zalanie wnętrza piekarnika.

Ustawiając lodówkę w danym miejscu, nie zapominajmy o tym, by była odpowiednio wypoziomowana. W tym celu trzeba wyregulować nóżki, a dzięki temu nie będziemy mieli problemu ze zbyt głośno pracującym urządzeniem. Co równie istotne, nie wolno ustawiać lodówki obok kuchenki, piekarnika czy grzejnika. Taki wybór zmusiłby ją do pracy na wyższych obrotach, ponieważ urządzeni będzie musiało wtedy samorzutnie utrzymać swoją niską temperaturę. Ważną, choć dla niektórych oczywistą wskazówką jest także fakt, by nie wstawiać do niej gorących potraw, bo może spowodować podniesienie temperatury we wnętrzu i osadzanie szronu oraz doprowadzić do uszkodzenia agregatu. Co może wydawać się mniej istotne, dobrze jest poznać zasady umieszczania jedzenia w lodówce: te o krótszej dacie ważności, np. mięso czy ryby, na samym dole, gdzie temperatura jest stosunkowo najniższa, natomiast środkowe półki to miejsce dla produktów gotowych do podgrzania zaraz po wyjęciu.

Jak dbać o małe urządzenia AGD?

Aby zachować sprawność małych urządzeń AGD takich jak: miksery, żelazka, golarki czy depilatory, które ułatwiają nam prace kuchenne, sprzątanie czy pielęgnację naszego ciała - należy dbać o nie w odpowiedni sposób. Przykładowo: zwróćmy uwagę na czyszczenie zabrudzonej i przypalonej stopy żelazka sztyftem ku temu przeznaczonym - żeby nie pobrudziło ono naszych ubrań podczas prasowania - pod żadnym pozorem nie szorujmy jej ostrymi narzędziami! Korzystając z miksera przyjrzyjmy się gniazdom, do których wkładamy trzepaczki, jedno z nich będzie oznaczone gwiazdką i kompatybilne tylko z adekwatnym wejściem, próba umieszczenia niepasującego elementu może uszkodzić urządzenie. Po zakończeniu pracy z robotem kuchennym lub mikserem, koniecznie wyczyśćmy i dokładnie wysuszmy wszystkie trzepaczki i mieszadła. Nie nadwyrężajmy również czasu pracy silnika, gdyż przyczyni się to do szybkiego jego spalenia. To jedynie kilka rad, jednak wszystkie ważne informacje na temat wskazówek dla użytkowania znajdziemy w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń.

Urządzenia AGD - podobnie jak wszystko inne - wymagają ciągłej troski i dokładnego czyszczenia. Pozwala to przedłużyć ich żywotność nawet do kilku lat! Nie zapominajmy o przestrzeganiu zaleceń producenta, czytaniu instrukcji obsługi przed używaniem urządzeń oraz szybkiego reagowania na drobniejsze awarie.