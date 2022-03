Jak możemy wysłać pieniądze za granicę?

Dworzec PKS w Lublinie po zmroku. Wszystkie ręce na pokład

Gdy byliśmy na dworcu we wtorek, w kącie sali stały stoły z jedzeniem, obok leżały pieluchy, kosmetyki, koce, a rozdające jedzenie pracownice Lubelskich Dworców mówiły, że brakuje im ludzi, by podchodzić do autobusów i zachęcać do przyjścia na „bezkosztowe” stoisko.